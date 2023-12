Precedenti Inter-Udinese: oggi si va alla ricerca della sesta

Inter-Udinese si giocherà oggi alle 20.45 e i precedenti negli ultimi anni sono positiva. Con una serie di vittorie che sarà necessario portare a sei consecutive per confermare la vetta della classifica.



I PRECEDENTI – Quello di stasera sarà l’Inter-Udinese numero 57 in casa. In totale, fra Serie A e Coppa Italia, sono 34 le vittorie interne contro 12 pareggi e 10 sconfitte, con 107 gol segnati e 60 subiti. Il centesimo l’ha firmato Christian Eriksen, nel 5-1 del 23 maggio 2021 che fu – oltre alla sua ultima presenza in Italia – la festa per la vittoria del campionato. Ma non sempre, anzi, è andata così liscia contro i bianconeri friulani, che spesso si sono rivelati una terribile bestia nera. Anche se di recente c’è una striscia positiva da far proseguire, dando continuità al 3-1 (sofferto) dello scorso 18 febbraio coi gol di Romelu Lukaku su rigore, Sandi Lovric, Henrikh Mkhitaryan (dopo una serie folle di occasioni) e Lautaro Martinez.

SERIE DA FAR CONTINUARE – Nei precedenti di Inter-Udinese è in corso una striscia positiva di cinque vittorie di fila. Oltre al 2020-2021 e alla scorsa stagione, ci sono gli 1-0 del 14 settembre 2019 (gol di Stefano Sensi) e del 15 dicembre 2018 (rete di Mauro Icardi). Nella circostanza l’ex capitano andò a segno su rigore col cucchiaio, assegnato al VAR da… Rosario Abisso. Proprio l’arbitro dell’assurdo Fiorentina-Inter di due mesi dopo, all’epoca però chiamato al monitor per un fallo di mano di Seko Fofana. Il 31 ottobre 2021 finì poi 2-0, doppietta di Joaquin Correa in una delle poche giornate dove non è stato un ectoplasma. Fra casa e trasferta, su 114 precedenti in tutte le competizioni, l’Inter ne ha vinti 58 e l’Udinese 23, mentre sono 33 i pareggi. I gol all’attivo sono 188, quelli al passivo 115.