Precedenti Inter-Udinese: ad avviare la striscia positiva fu… Abisso al VAR!

Inter-Udinese si giocherà domani (sabato) alle 20.45 e i precedenti negli ultimi anni sono buoni. Con una serie positiva iniziata grazie a un ‘nemico giurato’ come Abisso, che diede un rigore al VAR.



I PRECEDENTI – Quello di domani sarà l‘Inter-Udinese numero 56 in casa. L’ultima volta cifra tonda interna in Serie A, con la 50ª partita: il 31 ottobre 2021 fu vittoria per 2-0 con doppietta nella ripresa di Joaquin Correa, una delle sole due volte in cui è risultato decisivo con l’Inter (vedi highlights). In totale, in tutte le competizioni, 33 vittorie interne contro 12 pareggi e 10 sconfitte, con 104 gol segnati e 59 subiti. Di Christian Eriksen il centesimo fra le mura amiche contro l’Udinese, nel 5-1 del 23 maggio 2021 suo ultimo centro in Italia (vedi highlights). All’andata terribile sconfitta per 3-1 il 18 settembre, in quello che può essere tranquillamente definito uno dei punti più bassi della stagione. Con la “famosa” sostituzione dopo mezz’ora di Alessandro Bastoni e Henrikh Mkhitaryan perché ammoniti.

LA STRISCIA VINCENTE – Nei precedenti di Inter-Udinese è in corso una striscia positiva di quattro vittorie consecutive. Oltre alle ultime due, già citate, ci sono gli 1-0 del 14 settembre 2019 (gol di Stefano Sensi) e del 15 dicembre 2018 (rete di Mauro Icardi). Nella circostanza l’ex capitano andò a segno su rigore col cucchiaio, assegnato al VAR da… Rosario Abisso. Proprio l’arbitro dell’assurdo Fiorentina-Inter di due mesi dopo, all’epoca però chiamato al monitor per un fallo di mano di Seko Fofana. Il successo per 1-2 alla Dacia Arena lo scorso 1 maggio è arrivato nella centesima partita in Serie A fra casa e trasferta. In totale, su 113 precedenti, l’Inter ne ha vinti 57 e l’Udinese 23, mentre sono 33 i pareggi. I gol all’attivo sono 185, quelli al passivo 114.