Precedenti Inter-Torino, granata avversari ostici: Palacio salva i 106 anni

Palacio Inter Torino

Inter-Torino si giocherà domani alle 15. Per i nerazzurri di Antonio Conte la sfida in programma a San Siro è valida per l’ottava giornata della Serie A 2020/2021. Ecco i precedenti casalinghi contro i granata.

I PRECEDENTI – Inter-Torino di oggi pomeriggio sarà la sfida numero 153 tra le due squadre. In casa dei nerazzurri sarà invece la partita numero 77. Nei precedenti a Milano l’Inter ha raccolto 39 vittorie, 26 pareggi e 11 sconfitte. Nell’ultima sfida giocata a San Siro lo scorso 13 luglio la squadra di Antonio Conte ha vinto per 3 a 1. Al gol di Andrea Belotti nel primo tempo hanno risposto Ashley Young, Diego Godin e Lautaro Martinez con un grandissimo gol nella ripresa.

I PRECEDENTI CURIOSI – Inter-Torino negli ultimi anni è stata sempre una sfida complicata per i nerazzurri. Infatti prima del successo di luglio l’ultima vittoria casalinga contro i granata risaliva al 26 ottobre 2016 con un successo per 2 a 1 per gli uomini di Frank de Boer grazie a una doppietta di Mauro Icardi. Solo Juventus e Roma – dal 2012/2013 hanno perso meno del Torino a San Siro: 3. Il risultato invece più frequente è l’1 a 0 a favore dei nerazzurri. Vediamo quindi l’ultima sfida terminata in questo modo, ovvero quella del 9 marzo 2014. I nerazzurri – guidati dal doppio ex Walter Mazzarri – si imposero nel giorno del loro 106esimo compleanno grazie a una rete realizzata al 30′ da Rodrigo Palacio su un colpo di testa che beffò l’attuale portiere nerazzurro Daniele Padelli. Splendido l’assist di prima dell’eterno Esteban Cambiasso. Di seguito la sintesi di quell’Inter-Torino, nel video pubblicato sul proprio account YouTube dallo stesso club nerazzurro: