Precedenti Inter-Stella Rossa: ricordo lieto in Champions League

In vista di Inter-Stella Rossa i precedenti sono due. Entrambi risalgono allo stesso anno e hanno lasciato un ricordo lieto ai nerazzurri.

I PRECEDENTI – Quello di stasera sarà l’Inter-Stella Rossa numero tre. I due precedenti tra le due squadre italiane sono avvenuti in Champions League, entrambi nel 1980-1981. Si è trattato, in particolare, dell’andata e del ritorno dei quarti di finale della massima competizione europea. Il doppio confronto si è manifestato nella vittoria per 1-0 a Belgrado e nel pareggio per 1-1 a San Siro. L’aggregato di 2-1 ha consentito ai meneghini di approdare alle semifinali di quella edizione della Champions League, poi conclusasi con l’eliminazione dalla competizione per mano del Real Madrid.

Inter-Stella Rossa, l’ultimo dei precedenti contro una squadra serba

ULTIMA SFIDA – L’ultima volta in cui l’Inter ha affrontato una squadra serba è stata in Europa League nella stagione 2012-2013. La sfidante dei nerazzurri in quell’occasione è stata il Partizan Belgrado, sconfitta per 1-0 in casa e con il punteggio di 3-1 in Serbia. All’epoca i meneghini erano allenati da Andrea Stramaccioni, tecnico che proveniva dalle giovanili del club nerazzurro. L’Inter si auspica di confermare il bilancio positivo contro le squadre serbe, sconfitte per 4 volte nelle ultime 5 sfide. Per farlo, Simone Inzaghi si affiderà a un turnover importante che testimonia la sua fiducia nella profondità della rosa interista.