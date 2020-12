Precedenti Inter-Spezia, quattro le sfide: Spalletti protagonista

Inter-Spezia

Inter-Spezia si giocherà oggi alle 15. Per i nerazzurri di Antonio Conte la sfida in programma a San Siro è valida per la tredicesima giornata della Serie A 2020/2021 (QUI le probabili formazioni). Ecco i precedenti contro i liguri.

I PRECEDENTI – Inter-Spezia di oggi pomeriggio sarà la prima sfida in Serie A tra le due squadre. Non solo, i due club non si sono mai affrontati a San Siro, ma solo 4 volte nell’arco della loro storia. Ecco quindi risultati e marcatori dei precedenti tra nerazzurri e liguri. Nell’ultima partita disputata il 23 agosto del 1989 (Coppa Italia) l’Inter di Giovanni Trapattoni si impose a Monza (San Siro out causa lavori per Italia ’90, ndr) per 1 a 0. A segno al minuto 83′ Jurgen Klinsmann con una bellissima conclusione al volo. Da segnalare quel giorno – la presenza tra gli ospiti – dell’ex tecnico nerazzurro Luciano Spalletti come giocatore. Ricapitoliamo quindi i precedenti contro il club ligure:

PRIMA DIVISIONE 1924/1925

Inter-Spezia 5-2 (Cevenini III, Conti, Bussich, Aliatis, Defendi)

PRIMA DIVISIONE 1924/1925

Spezia-Inter 0-1 (Cevenini III)

COPPA ITALIA 1936/1937

Ambrosiana Inter-Spezia 7-1 (tripletta Ferraris II, Ferraris, Frossi, Meazza, Villa)

COPPA ITALIA 1989/1990

Inter-Spezia 1-0 (Klinsmann)