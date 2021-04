Precedenti Inter-Sassuolo, ultimo successo lontano: goleada Mazzarri

Inter-Sassuolo si giocherà questa sera alle 18.45. Per i nerazzurri di Antonio Conte la sfida in programma a San Siro è valida per la ventottesima giornata della Serie A 2020/2021. Ecco i precedenti in casa contro i neroverdi.

I PRECEDENTI – Inter-Sassuolo di questa sera sarà la sfida numero 16 tra le due squadre in Serie A. In casa dei nerazzurri l’ottava. Nei precedenti in casa l’Inter ha conquistato due vittorie e due pareggi. Tre i successi del Sassuolo. Nell’ultima sfida giocata a San Siro il 24 giugno 2020 i nerazzurri di Antonio Conte hanno pareggiato per 3 a 3. Al vantaggio immediato di Francesco Caputo dopo 4 minuti, risposero Romelu Lukaku e Cristiano Biraghi portando i nerazzurri avanti dopo i primi 45′ di gioco. Nella ripresa succede di tutto con Roberto Gagliardini che sbaglia il 3 a 1 e poi con Domenico Berardi su rigore all’81esimo a siglare il 2 a 2 momentaneo. Borja Valero sugli sviluppi di un calcio di punizione sembra aver dato i 3 punti all’Inter, ma all’89esimo arriva il gol di Giangiacomo Magnani a fissare il punteggio sul definitivo pareggio.

I PRECEDENTI CURIOSI – Inter-Sassuolo rappresenta quindi per i nerazzurri un vero e proprio tabù. L’ultima vittoria risale infatti alla stagione 2014/2015. Il 14 settembre 2014 la squadra guidata da Walter Mazzarri si impose infatti con un netto 7 a 0. A segno con una tripletta Mauro Icardi, doppietta invece per Daniel Osvaldo con Mateo Kovacic e Fredy Guarin a completare la goleada dell’Inter. Di seguito la sintesi di quell’Inter-Sassuolo nel video YouTube pubblicato dal canale ufficiale della Serie A.