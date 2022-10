Precedenti Inter-Sampdoria: cinque vittorie di fila ma l’ultima fu negativa

Inter-Sampdoria si giocherà stasera alle ore 20.45 e in casa i precedenti sono buoni anche di recente. Nella lunga serie di incroci uno spicca su tutti, quello del 9 gennaio 2005.



I PRECEDENTI – Quello di domani sarà l’Inter-Sampdoria numero 72 in casa. Sono 44 le vittorie nerazzurre, la prima 2-1 il 2 febbraio 1947, contro le 8 blucerchiate (ultima 1-2 il 3 aprile 2017). I pareggi sono 19, per un totale di 136 gol fatti e 59 subiti. Nella sola Serie A 41 vittorie, 16 pareggi e 8 sconfitte. Aperta una striscia di cinque successi di fila: 3-2 il 24 ottobre 2017, 2-1 il 17 febbraio 2019 e il 21 giugno 2020, 5-1 l’8 maggio 2021 e 3-0 lo scorso 22 maggio (vedi highlights). Quest’ultima però ininfluente, perché in contemporanea il successo del Milan col Sassuolo faceva sfumare il titolo all’ultima giornata. Si è giocato in campionato, Coppa Italia e una volta anche in Supercoppa Italiana: 2-0 nella seconda edizione del torneo, 29 novembre 1989, con gol di Enrico Cucchi e Aldo Serena.

LA MAGNIFICA RIMONTA – Considerate tutte le partite fra Inter e Sampdoria, trasferta inclusa, i precedenti sono 143: 76 vittorie, 43 pareggi, 24 sconfitte con 252 gol segnati (il 250° l’ultimo di Ivan Perisic in nerazzurro) e 129 subiti. Di queste la più celebre è senza dubbio quella del 9 gennaio 2005, un memorabile 3-2 ricordato ancora oggi. La squadra di Roberto Mancini, all’epoca imbattuta in stagione, va sotto 0-2 con Max Tonetto e Vitali Kutuzov. Sembra finita, ma un guizzo di Obafemi Martins all’88’ riaccende la speranza, quando molti tifosi stavano già lasciando il Meazza. È l’inizio di una rimonta epocale: Christian Vieri pareggia nel primo dei quattro minuti di recupero e Alvaro Recoba, al 93′, con un sinistro terrificante supera Francesco Antonioli per l’impensabile 3-2. Tre gol in cinque minuti e ventotto secondi!