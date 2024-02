Precedenti Inter-Salernitana: un protagonista assoluto su tutti

Inter-Salernitana si giocherà alle 21 e sono pochi i precedenti in casa coi campani: appena quattro. Ma contando tutte le partite appare un giocatore che spicca sugli altri.



I PRECEDENTI – Quello di stasera sarà il quinto Inter-Salernitana giocato in casa dei nerazzurri. Che a Milano hanno sempre vinto: 4 su 4, 11 gol fatti e 2 subiti. Il primo incrocio è dell’8 febbraio 1948, vincendo 2-1. Stesso punteggio del successivo giocato però cinquant’anni dopo: il 29 novembre 1998. Ottenuto in maniera soffertissima al 94′, quando un gran tiro da fuori di Javier Zanetti completò il ribaltone dopo che Diego Pablo Simeone aveva pareggiato il gol ospite di David Di Michele. La vittoria, che seguiva quella memorabile in Champions League contro il Real Madrid di metà settimana, non evitò il clamoroso in panchina. Il giorno dopo, in maniera molto discussa e ammettendo poi di aver sbagliato, Massimo Moratti esonerò Luigi Simoni. Con Mircea Lucescu a prendere il suo posto.

L’UOMO IN PIÙ – Poi si passa alla storia recente dei precedenti fra Inter e Salernitana, con un protagonista su tutti: Lautaro Martinez. Il 4 marzo 2022 fa tripletta in un 5-0, seguito da una doppietta di Edin Dzeko nel giro di cinque minuti. Nell’ultima al Meazza, il 16 ottobre dello stesso anno, risultato meno rotondo (2-0) il Toro sempre a segno, al 14′ per sbloccare il risultato poi rifinito da Nicolò Barella. Ma Lautaro Martinez l’exploit l’ha fatto all’andata, il 30 settembre, subentrando pochi minuti dopo l’inizio della ripresa sul punteggio di 0-0: poker in ventisette minuti e 0-4, sensazionale. Contando anche le partite in Campania, nei precedenti sono 6 le vittorie per l’Inter contro le 2 della Salernitana, con un pareggio nella scorsa stagione all’Arechi. Come gol 21 quelli realizzati (9 dal solo Lautaro Martinez, in 5 partite!) e 6 subiti.