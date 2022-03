Precedenti Inter-Salernitana: in casa sempre stesso risultato, l’ultima al 94′

Inter-Salernitana si giocherà alle 20.45 e sono due i precedenti in casa per quanto riguarda la partita coi campani. L’ultima fu una vittoria soffertissima, con lo stesso risultato dell’altra.

I PRECEDENTI – Quello di stasera sarà il terzo Inter-Salernitana giocato in casa dei nerazzurri. Il primo è lontanissimo nel tempo: 8 febbraio 1948, una vittoria per 2-1. Lo stesso risultato dell’altro, giocato il 29 novembre 1998. Lì però servì aspettare il 94′, quando un gran tiro da fuori di Javier Zanetti completò il ribaltone dopo che Diego Pablo Simeone aveva pareggiato il gol ospite di David Di Michele. La vittoria, che seguiva quella memorabile in Champions League contro il Real Madrid di metà settimana, non evitò il ribaltone in panchina. Il giorno dopo, in maniera molto discussa e ammettendo poi di aver sbagliato, Massimo Moratti esonerò Luigi Simoni. Con Mircea Lucescu a prendere il suo posto. All’andata Salernitana-Inter è finita 0-5 il 17 dicembre (vedi highlights), peraltro con una particolarità: l’ultimo gol in Serie A di Lautaro Martinez, chiamato stasera al riscatto. Il bilancio generale è quindi facile: due partite, entrambe in Serie A, e altrettante vittorie tutte per 2-1.

Questo il video del gol di Zanetti nell’ultimo precedente di Inter-Salernitana, tratto dall’account ufficiale YouTube della società.