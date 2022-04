Precedenti Inter-Roma: in casa si cerca una doppia cifra tonda

Inter-Roma si giocherà domani alle ore 18 e in casa i precedenti sorridono ai nerazzurri. Con una particolarità: nell’anticipo della quintultima giornata di Serie A c’è la possibilità di raggiungere un doppio traguardo.



I PRECEDENTI – Quello di domani sarà l’Inter-Roma numero 109 in casa. I nerazzurri possono toccare cifra tonda in due dati: le vittorie, a ora 59, e i gol segnati, al momento 198. I pareggi sono 31, le sconfitte 18 e le reti al passivo 112. Pirotecnico il primo incrocio a Milano, finì 3-3 l’11 dicembre 1927. L’ultimo in Serie A vedeva invece l’Inter già aritmeticamente campione, ma nonostante ciò il 12 maggio dell’anno scorso arrivò lo stesso un 3-1 (vedi highlights). In questa stagione le due squadre si sono già affrontate in Coppa Italia, l’8 febbraio, con i gol di Edin Dzeko e Alexis Sanchez (splendido) a eliminare la Roma (vedi highlights). In campionato invece dilagante 0-3 all’Olimpico il 4 dicembre (vedi highlights).

SERIE DA PROSEGUIRE – Sono dieci le partite di imbattibilità per l’Inter contro la Roma, contando anche i precedenti giocati all’Olimpico. Ultima vittoria giallorossa 1-3 il 26 febbraio 2017, con doppietta del futuro nerazzurro Radja Nainggolan, poi ben sei pareggi e quattro successi. In totale il computo vede 90 festeggiamenti interisti, 60 giallorossi e 59 segni X in tutte le competizioni e anche con le gare in trasferta. Sono 334 i gol segnati, 274 quelli subiti. Per José Mourinho il parziale in stagione vede un pesante 5-0 a sfavore, l’augurio è che questa tendenza prosegua. Quando era sulla panchina dell’Inter, dal 2008 al 2010, contro la Roma aveva vinto quattro volte (una ai rigori in Supercoppa Italiana) con due pareggi e una sola sconfitta.