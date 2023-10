Precedenti Inter-Roma: contro Mourinho 4-1, prima per Lukaku

Inter-Roma sarà domani (domenica) alle 18 e i precedenti sono non soltanto fra le due squadre, ma anche coi due principali ex del big match del Meazza: Mourinho e Lukaku.

I PRECEDENTI – Quello di domani sarà l’Inter-Roma numero 111 in casa. Le vittorie superano il 50% perché sono 60, contro 31 pareggi e 19 sconfitte. Ma la Roma (con José Mourinho squalificato come domani) ha vinto l’ultima, sabato 1 ottobre 2022 in rimonta da 1-0 a 1-2. Per ritrovare un successo dell’Inter bisogna tornare indietro al 3-1 del 23 aprile dello scorso anno, con il gol di Marcelo Brozovic al 40′ che fu il numero 200 casalingo (ora sono 202 contro 114). Una partita che, storicamente, ha sempre portato tante reti, già dalla prima terminata 3-3 l’11 dicembre 1927. Nelle sole sfide di Serie A, a San Siro, su 92 incroci l’Inter ne ha vinti 47, la Roma 16 mentre i pareggi sono 29, con 168 gol fatti e 97 incassati. Si è poi giocato in Coppa Italia, Supercoppa Italiana e nella finale di Coppa UEFA della stagione 1990-1991 (2-0 all’andata).

GLI INCROCI – In totale, incluse le gare esterne, i precedenti dicono 92 vittorie Inter, 61 Roma e 59 pareggi in tutte le competizioni. Sono 337 i gol segnati, 276 quelli subiti, l’ultima è 0-2 il 6 maggio all’Olimpico coi gol di Federico Dimarco e Romelu Lukaku. Proprio il grande ex, attesissimo (ma non più fischiatissimo dopo il divieto delle scorse ore) e alla prima da avversario. Per Mourinho invece sono 5 i precedenti da “avversario”, tutti alla Roma: ha vinto il già citato 1-2 dell’1 ottobre 2022, l’Inter gli altri 4. Il 4 dicembre 2021 0-3 all’andata, poi il già citato 3-1 del ritorno e il 2-0 dell’8 febbraio 2022 nei quarti di Coppa Italia.