Precedenti Inter-Parma: trend da invertire in casa. Un dato negativo

Inter-Parma si gioca oggi, venerdì 6 dicembre, alle ore alle 18.30. I precedenti vedono un trend particolarmente negativo della Beneamata nelle ultime gare giocate a San Siro. Serve assolutamente invertirlo.

PRECEDENTI INTER-PARMA – La prossima sarà la 55ª sfida tra Inter e Parma in Serie A: bilancio favorevole ai nerazzurri vittoriosi in 22 occasioni, 16 pareggi e altrettanti successi dei Ducali completano il quadro. L’Inter è rimasta imbattuta in tutte le ultime cinque gare contro il Parma in Serie A. Quanto ai gol fatti, i nerazzurri hanno segnato 78 reti in totale, contro i 66 della formazione ducale. A San Siro però verte un trend assolutamente da ribaltare per la Beneamata. Basti pensare, che nelle ultime cinque Inter-Parma di Serie A giocate allo Stadio San Siro, i nerazzurri non hanno mai vinto. L’ultimo successo è datato 21 aprile 2013 con rete decisiva di Tommaso Rocchi. In Coppa Italia, l’ultimo confronto al Meazza tra le due squadre: finita 2-1 il 10 gennaio 2023.

Inter-Parma, i precedenti parlano: massima attenzione

ATTENZIONE – I precedenti tra queste due squadre, dunque, dicono una cosa: l’Inter dovrà porre la massima attenzione alla formazione di Fabio Pecchia. Si tratta praticamente di una vera e propria bestia nera. Inoltre, parlando dell’attualità, i ducali si stanno dimostrando ammazza-grandi in questo campionato di Serie A. Infatti, dopo aver battuto il Milan per 2-1 alla seconda giornata, nell’ultimo turno hanno anche regolato la Lazio di Marco Baroni per 3-1.