Precedenti Inter-Parma: i nerazzurri e un successo mai così lontano

Inter Parma 2013

Inter-Parma si giocherà oggi alle 18. Per i nerazzurri di Antonio Conte la sfida in programma a “San Siro” è valida per la sesta giornata della Serie A 2020/2021. Ecco i precedenti casalinghi contro i ducali.

I PRECEDENTI – Inter-Parma di oggi pomeriggio sarà la sfida numero 53 tra le due squadre. In casa dei nerazzurri sono invece 25 i precedenti. Nelle sfide a San Siro i nerazzurri hanno raccolto 15 vittorie, 8 pareggi e 2 sconfitte. Se guardiamo il bilancio generale sono 21 le vittorie dell’Inter contro le 16 del Parma. 15 le partite terminate in parità. Nell’ultima sfida giocata a San Siro lo scorso 26 ottobre 2019 la squadra guidata da Antonio Conte fallì il sorpasso in classifica alla Juventus pareggiando per 2 a 2. Al vantaggio realizzato da Antonio Candreva al 23′ risposero subito l’ex Yann Karamoh al 26′ e Gervinho al 30′. Del solito Romelu Lukaku (oggi assente, ndr) il gol del pareggio definitivo a inizio ripresa.

I PRECEDENTI CURIOSI – Inter-Parma, come abbiamo visto, vede i nerazzurri nettamente in vantaggio, ma la vittoria casalinga manca ormai dal 2013. Nelle ultime 4 partite contro i gialloblù infatti sono arrivati 3 pareggi e una sconfitta (quella di settembre 2018 con gol di Dimarco, ndr). Si tratta della striscia più lunga senza vittorie per l’Inter contro il Parma. Andiamo quindi a rivedere l’ultimo successo nerazzurro. Il 21 aprile 2013 infatti i nerazzurri guidati da Andrea Stramaccioni si imposero per 1 a 0. A realizzare il gol vittoria Tommaso Rocchi all’81’ su assist di Jonathan. Era un’Inter in emergenza e con l’obiettivo di conquistare la qualificazione in Europa League. Di seguito la sintesi di quell’Inter-Parma (video pubblicato su YouTube dal Parma, ndr). Ecco le immagini: