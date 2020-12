Precedenti Inter-Napoli, Maradona incanta San Siro: pareggio nel 1985

Diego Maradona Inter-Napoli

Inter-Napoli si giocherà oggi alle 20.45. Per i nerazzurri di Antonio Conte la sfida in programma a San Siro è valida per la dodicesima giornata della Serie A 2020/2021. Ecco i precedenti in casa contro gli azzurri.

I PRECEDENTI – Inter-Napoli di questa sera sarà la sfida numero 149 tra le due squadre. In casa dei nerazzurri sarà invece la partita numero 76. Nei precedenti a Milano l’Inter ha raccolto 48 successi, 17 pareggi e 9 sconfitte. Nell’ultima sfida disputata a San Siro il 28 luglio i nerazzurri di Antonio Conte hanno vinto per 2 a 0 grazie ai gol di Danilo D’Ambrosio all’11 minuto e a una splendida azione personale di Lautaro Martinez al 74′.

I PRECEDENTI CURIOSI – Inter-Napoli di oggi è un grandissimo banco di prova per i nerazzurri chiamati a fare la voce grossa in uno scontro diretto per la conquista dello scudetto dopo i numerosi passi falsi nei match decisivi. Questa rubrica oggi però non può non ricordare Diego Armando Maradona. L’ex giocatore del Napoli – scomparso lo scorso 25 novembre – ha giocato 12 partite contro i nerazzurri siglando 4 gol e altrettanti assist. Torniamo quindi al 1985, precisamente al 10 novembre di quell’anno e a un Inter-Napoli terminato in parità. Quel giorno Maradona incantò San Siro. Minuto 49′ cross di Bruno Giordano dalla destra, El Pibe de oro stoppa il pallone con la sua classe e senza far toccare il pallone a terra supera Walter Zenga con un sinistro dei suoi. Di Liam Brady il gol del pareggio dell’Inter su calcio di rigore al 73′. Di seguito la sintesi di quell’Inter-Napoli nel video pubblicato sull’account YouTube da NikNapoli93.