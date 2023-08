Precedenti Inter-Monza: 0/2 in Serie A, meglio in Coppa Italia

Inter-Monza si giocherà domani alle ore 20.45 e i precedenti a livello di Serie A non sono certo buoni. Tutt’altro. Per migliorare la situazione bisogna tornare indietro a oltre trent’anni fa, in Coppa Italia.

I PRECEDENTI – Quello di domani sarà l’Inter-Monza numero 5 in casa. La prima volta ha visto un trionfo dei biancorossi: 1-4 in Coppa Italia il 7 giugno 1958, inutile il gol di Benito Lorenzi. A livello complessivo il bilancio è 2 vittorie e altrettante sconfitte, pari anche il numero delle reti con 6. I successi dell’Inter sono anch’essi in Coppa Italia, 3-0 il 31 maggio 1978 e 2-1 il 13 settembre 1990. Con una particolarità in quest’ultima: si giocava al Brianteo, “in trasferta”, perché il Meazza non era a disposizione. Nell’occasione, dopo i gol di Sergio Battistini e Nicola Berti, per il Monza a segno un futuro interista: Luigi Di Biagio. Valse la qualificazione, dopo lo 0-1 dell’andata otto giorni prima firmato Andreas Brehme su rigore.

MOLTO MALE – In Serie A il Monza ha ottenuto quattro punti su sei contro l’Inter nei due precedenti della passata stagione, la sua prima nel massimo campionato. Il 7 gennaio finisce 2-2 in Brianza, un risultato però figlio di un assurdo errore dell’arbitro Juan Luca Sacchi. Ancora peggio è andata il 15 aprile scorso, nell’unica in campionato al Meazza, con uno 0-1 firmato dall’ex Luca Caldirola. Che già aveva propiziato l’autogol nel recupero di Denzel Dumfries all’andata. Contando tutti i precedenti, casa e trasferta, 5 vittorie dell’Inter contro 2 del Monza e altrettanti pareggi, 15 reti fatte e 10 subite. Facendo un discorso più ampio, per i nerazzurri di recente la prima giornata è stata positiva. Quattro le vittorie consecutive: 4-0 al Lecce nel 2019 e al Genoa nel 2021, 1-2 a Lecce un anno fa, 4-3 alla Fiorentina nel 2020 (seconda giornata ma prima a livello cronologico).