Precedenti Inter-Milan: partita numero 5 in stagione! Un record

Inter-Milan si avvicina: alle 21 il calcio d’inizio del derby di Champions League, che darà la prima finalista e ha ben quattro precedenti da settembre. Sarà la quinta partita stagionale: un record.



I PRECEDENTI – Quello di oggi sarà il derby Inter-Milan ufficiale numero 117 in casa. È anche la quinta partita in questa stagione: non era mai successo se ne giocassero così tante. Il massimo era quattro, avvenuto in quattordici occasioni (Serie A e Coppa Italia, oppure campionato e Champions League nel 2002-2003 e 2004-2005): la prima nel 1945-1946, l’ultima nella scorsa. Solo una volta una squadra è riuscita ad aggiudicarseli tutti e quattro: l’Inter nel 1973-1974. “In casa” da calendario i nerazzurri si sono imposti 44 volte (contando anche il Campionato Alta Italia del 1943-1944), 36 il Milan così come i pareggi. Per quanto riguarda i gol segnati sono 169, quelli subiti 151. All’andata, sei giorni fa, è finita 0-2 coi gol di Edin Dzeko all’8′ e Henrikh Mkhitaryan all’11’ (vedi highlights).

I NUMERI – In tutto sono 236 i precedenti in gare ufficiali fra Inter e Milan, contando le partite giocate fra casa, trasferta e campo neutro. Quest’ultima circostanza avvenuta lo scorso 18 gennaio, con la vittoria per 0-3 a Riyad (Arabia Saudita) in Supercoppa Italiana (vedi highlights). L’ultima gara interna è del 5 febbraio, 1-0 con gol di Lautaro Martinez su corner battuto dall’ex Hakan Calhanoglu (vedi highlights). In Champions League lo 0-2 della settimana scorsa è stato il primo successo nerazzurro, dopo 2 pareggi e altrettante sconfitte. In totale 88 vittorie Inter, 79 Milan e 69 pareggi, con 328 gol fatti e 310 subiti (anche qui contando il Campionato Alta Italia). Per Simone Inzaghi stasera nona stracittadina, pur essendo solo alla seconda stagione a Milano. Il suo bilancio è 4 vittorie, 2 pareggi e altrettante sconfitte, 13 reti segnate e 6 incassate (porta inviolata in 5 circostanze).