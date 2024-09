Precedenti Inter-Milan: Inzaghi, la storia del derby da riscrivere!

L’Inter domani sera giocherà contro il Milan alle ore 20.45 allo stadio Giuseppe Meazza in San Siro. I precedenti da qualche anno sono a senso unico, Simone Inzaghi può riscrivere la storia del derby.

PRECEDENTI – Inter-Milan è il derby in programma domani alle ore 20.45. La squadra di Simone Inzaghi cerca il riscatto dopo il pari deludente di Monza, mentre dall’altra parte arriva la compagine di Paulo Fonseca proveniente dal successo col Venezia. Il tecnico piacentino non perde una stracittadina meneghina dal 3 settembre 2022: in quell’occasione vinse il Milan con il risultato di 3-2 con doppietta di Rafael Leao. Di lì in poi solo successi nerazzurri, a partire dal 3-0 in Supercoppa Italiana del 18 gennaio 2023.

Precedenti Inter-Milan: Inzaghi e il sogno della storia

LA STORIA – Simone Inzaghi ha già scritto la storia vincendo sei derby consecutivi, tra cui quelli giocati nelle semifinali di Champions League. 2-0 all’andata, 0-1 al ritorno firmato Lautaro Martinez e finale di Istanbul ottenuta ai danni dei rossoneri. Non solo, l’allenatore ex Lazio ha vinto uno Scudetto in faccia ai cugini. Il 22 aprile 2024 l’Inter ha battuto il Milan per 2-1 grazie ai gol di Francesco Acerbi e Marcus Thuram e si è portata a casa la seconda stella proprio nella stracittadina.

L’allenatore ha perso solamente due scontri diretti contro la squadra dell’altra sponda di Milano: uno nel primo anno in nerazzurro, concluso per 2-1 con la doppietta di Olivier Giroud. L’altro è quello citato in precedenza, ossia la partita del 2022. Domani Inter-Milan è un’altra occasione per Inzaghi per riscrivere la storia: nessuno mai ha vinto 7 derby consecutivi.