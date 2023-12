Precedenti Inter-Lecce: le uniche mancate vittorie solo in due anni

Inter-Lecce si giocherà domani alle 18 e i precedenti vedono un percorso praticamente netto. A maggior ragione contando solo le partite di Serie A.



I PRECEDENTI – Quello di domani sarà l’Inter-Lecce numero 20 in casa. Il bilancio a San Siro è più che squilibrato: 16 vittorie, 2 pareggi, 1 sconfitta. In Serie A se possibile va ancora meglio: 15 vinte, 1 persa senza pareggio, con ben 47 gol segnati e appena 6 subiti. Uno di questi, di Davor Vugrinec il 12 novembre 2000, costò l’unico mancato successo in campionato: 0-1 in uno dei tanti pomeriggi da incubo di quella stagione. Lo stesso anno il Lecce riuscì a strappare anche un 1-1 in Coppa Italia, il 18 settembre: a segno sempre Vugrinec, dopo il vantaggio di Luigi Di Biagio. Ma sei giorni dopo un 1-3 in rimonta diede all’Inter la qualificazione ai quarti di finale del torneo. Sempre in Coppa Italia l’altro risultato positivo per i giallorossi, il 29 giugno 1977 nel primo incrocio in assoluto a Milano: 0-0.

SPESSO LARGHE – I precedenti danno all’Inter la possibilità di portarsi a 10 vittorie consecutive in casa sul Lecce. La serie si è aperta il 4 novembre 2001, con una facile vittoria per 2-0, spesso sono state partite finite in goleada. Come il 21 novembre 1999, 6-0 tennistico ed eurogol di Alvaro Recoba ma anche – purtroppo – l’inizio del calvario al ginocchio di Ronaldo. Nella scorsa stagione indiscutibile 2-0 il 5 marzo: una rete per tempo, Henrikh Mkhitaryan prima e Lautaro Martinez poi. Ma dal 2022-2023 si ricorda l’andata di Lecce-Inter, alla prima giornata, decisa sull’ultimo pallone da Denzel Dumfries per vincere 1-2. Su 38 precedenti fra Inter e Lecce, anche nelle partite in trasferta, 27 vittorie e 7 pareggi con 4 sconfitte. I gol segnati sono 84, quelli subiti 22.