Precedenti Inter-Lecce: tolti due anni solo vittorie, Lukaku doppia prima

Inter-Lecce si giocherà alle 18 e i precedenti sono quasi a senso unico. I salentini sono riusciti a evitare la sconfitta soltanto in due anni, con Lukaku che bagnò con gol il suo esordio.

I PRECEDENTI – Quello di domani sarà l’Inter-Lecce numero 19 in casa. In Serie A percorso quasi netto: 15 vittorie, 1 sconfitta e nessun pareggio, con ben 47 gol segnati e appena 6 subiti. Uno di questi, di Davor Vugrinec il 12 novembre 2000, costò l’unico mancato successo con uno 0-1 in una delle stagioni più brutte della storia recente. Lo stesso anno il Lecce riuscì a strappare anche un 1-1 in Coppa Italia il 18 settembre, rete sempre di Vugrinec dopo il vantaggio di Luigi Di Biagio. Sei giorni dopo un 1-3 in rimonta diede all’Inter la qualificazione ai quarti di finale del torneo. Sempre in Coppa Italia l’altro risultato positivo per i giallorossi, il 29 giugno 1977 nel primo incrocio in assoluto a Milano.

TANTI GOL – I precedenti vedono l’Inter con una serie di otto vittorie consecutive sul Lecce, aperta il 4 novembre 2001 con un 2-0. Spesso si è trattato di partite dall’esito scontato, piuttosto largo. Come il 21 novembre 1999, un tennistico 6-0 con eurogol di Alvaro Recoba ma anche – purtroppo – l’inizio del calvario al ginocchio di Ronaldo. L’ultima volta è finita 4-0, nella prima giornata della stagione 2019-2020. Il 26 agosto 2019 debutta Antonio Conte in panchina, ma anche Romelu Lukaku. Il belga segna il terzo dei quattro gol, col secondo di un altro esordiente come Stefano Sensi e l’ultimo con un prodigio di Antonio Candreva (vedi highlights). E anche all’andata Lukaku ha vissuto una “prima”, ossia la rete al suo ritorno per aprire la vittoria per 1-2 del 13 agosto. Lì però Lecce-Inter si è decisa sull’ultimo pallone, spinto dentro da Denzel Dumfries (vedi highlights).