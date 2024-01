Precedenti Inter-Lazio: in Supercoppa Italiana tendenza da invertire

Inter-Lazio alle 20 di stasera definisce la seconda finalista della Supercoppa Italiana e i precedenti in questo trofeo finora sorridono ai biancocelesti. C’è quindi da invertire la tendenza.



I PRECEDENTI – Quello di oggi sarà l’Inter-Lazio numero 184. Questa è la terza partita in campo neutro: le altre sono la finale di Coppa UEFA del 6 maggio 1998 (vinta dall’Inter 3-0 a Parigi) e quella di Supercoppa Italiana dell’8 agosto 2009 (vinta 1-2 dalla Lazio a Pechino). Quest’ultima fu la seconda finale del torneo, dopo quella dell’8 settembre 2000. Lì però si giocava all’Olimpico, con Simone Inzaghi in panchina (da calciatore) nei padroni di casa. Che vinsero 4-3, nonostante il vantaggio immediato di Robbie Keane. In tutto i nerazzurri si sono imposti 76 volte contro 48, con 59 pareggi, e un complessivo di gol che ne vede 291 fatti e 209 subiti. L’ultima sfida è piuttosto recente: lo scorso 17 dicembre vittoria per 0-2 all’Olimpico con le reti di Lautaro Martinez e Marcus Thuram.

DA EX – Inzaghi è alla sua sesta partita da ex, con 3 vittorie e 2 pareggi nei precedenti fra Inter e Lazio. Ha vinto, oltre all’ultima volta, il 9 gennaio 2022 per 2-1 e il 30 aprile di un anno fa per 3-1 con una gran rimonta nel finale. Sconfitte invece entrambe per 3-1 il 16 ottobre 2021 e il 26 agosto 2022. Dovesse vincere questa Supercoppa Italiana diventerebbe l’allenatore con più successi nel torneo, superando Fabio Capello e Marcello Lippi fermi a quattro. Le altre sono nel 2017 e 2019 con la Lazio, nel 2022 e 2023 con l’Inter. Con il precedente del 2019 molto particolare: il 22 dicembre vinse 3-1 nello stesso stadio di oggi e contro Maurizio Sarri, ma all’epoca Inzaghi allenava la Lazio e l’allenatore attuale dei biancocelesti la Juventus.