Precedenti Inter-Lazio, nel 2009 (come oggi) gelo su Milano: ruggito Eto’o

Condividi questo articolo

Inter-Lazio si giocherà questa sera alle 20.45. Per i nerazzurri di Antonio Conte la sfida in programma al Franchi è valida per la ventiduesima giornata della Serie A 2020/2021. Ecco i precedenti contro i biancocelesti.

I PRECEDENTI – Inter-Lazio di questa sera sarà la sfida numero 155 tra le due squadre in Serie A. In casa dei nerazzurri invece la settantottesima. Nei precedenti a Milano l’Inter ha conquistato quarantadue vittorie e venticinque pareggi. Dieci i successi della Lazio. Nell’ultima sfida giocata a San Siro il 25 settembre 2019 i nerazzurri di Antonio Conte si sono imposti per 1 a 0. Di Danilo D’Ambrosio su assist di Cristiano Biraghi al 23′ il gol vittoria che valse la quinta vittoria in altrettante partite all’inizio della passata stagione.

I PRECEDENTI CURIOSI – Inter-Lazio negli ultimi anni è sempre stata una sfida capace di regalare grosse delusioni ai tifosi nerazzurri, ma anche momenti di gioia e dopo anni di sofferenze. Quella contro i biancocelesti non è mai una partita qualsiasi. Oggi però, con il vento Burian che fa da padrone in Italia portando il gelo, è impossibile non tornare alla stagione 2009/2010 precisamente al 20 dicembre 2009, quando – nonostante il rinvio di mezza giornata di Serie A e il gelo su Milano – si giocò ugualmente. A vincere furono i nerazzurri guidati da José Mourinho con un ruggito di Samuel Eto’o al 14esimo del primo tempo. Il Re Leone nerazzurro infatti dopo la prima conclusione respinta da Fernando Muslera anticipò ancora tutti siglando la rete del definitivo 1 a 0. Di seguito la sintesi di quell’Inter-Lazio nel video YouTube pubblicato da GM Mile – Archivio F.C. Inter.