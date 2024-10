Precedenti Inter-Juventus: la storia della ‘sfida per eccellenza’

Inter-Juventus è il prossimo match di Serie A per la squadra di Simone Inzaghi. Negli ultimi cinque precedenti soltanto una sconfitta per i nerazzurri, con l’ultimo incontro a certificare una superiorità poi dimostrata nei mesi successivi.

I PRECEDENTI – Domani alle ore 18 l’Inter affronterà la Juventus a San Siro, nello stadio in cui la vittoria per 1-0 ottenuta grazie all’autorete di Federico Gatti ha rappresentato una tappa fondamentale dello scudetto della scorsa stagione. In generale, sono ben 248 i precedenti tra le due compagini italiane, di cui 182 nella Serie A a girone unico. Le statistiche recitano 87 vittorie per la Juventus, 46 pareggi e 49 successi dell’Inter. Le due compagini si sono sfidate 34 volte in Coppa Italia: il bilancio è di 15 vittorie per i bianconeri, 11 successi per i nerazzurri e 8 pareggi. Nessuna sfida, finora, nelle competizioni internazionali tra le due squadre.

Inter-Juventus, le sfide contro Motta e… un precedente negativo come prova delle difficoltà di un periodo

CONTRO MOTTA – I precedenti tra Simone Inzaghi, sulla panchina dell’Inter, e Thiago Motta sono 7. 4 le vittorie per il piacentino, un pareggio e 2 vittorie per il brasiliano. Queste ultime sono arrivate quando l’ex nerazzurro allenava il Bologna. La prima è rappresentata dall’1-0 dei rossoblù nella stagione 2021-2022, nella cui circostanza fu decisivo il gol di Riccardo Orsolini. La seconda è giunta nella scorsa stagione, con la vittoria in rimonta degli emiliani in Coppa Italia con il punteggio finale di 2-1.

EPISODIO NEGATIVO – L’ultima sconfitta dell’Inter contro la Juventus risale al 19 marzo 2023, quando la squadra meneghina perse in casa per 0-1 a causa della rete di Filip Kostic. Quella sconfitta giunse in un periodo in cui i nerazzurri alternavano prestazioni ottimali con uscite non all’altezza del proprio status. L’auspicio è che questa stagione possa seguire il copione della scorsa piuttosto che di quella di due anni fa. Per poter dimostrare alla concorrenza che anche quest’anno sarà necessario avere a che fare con una squadra di livello assoluto nel contesto della lotta scudetto.