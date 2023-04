Precedenti Inter-Juventus: in Coppa Italia a Milano storia da cambiare

Inter-Juventus si giocherà domani alle 21 e i precedenti in Coppa Italia a Milano di recente non sono certo il massimo. Il derby d’Italia si ripropone per la quarta volta in stagione: finora due sconfitte e un pareggio.

I PRECEDENTI – Quello di domani sarà il derby d’Italia Inter-Juventus numero 123 in casa. In Coppa Italia sarà la diciottesima volta a Milano, con il bilancio che dice 7 vittorie, 5 pareggi e altrettante sconfitte. Equilibrio quasi assoluto sui gol: 24 quelli fatti, 25 subiti. In tre circostanze si è andati oltre il 90′, ossia con parità assoluta nel match di ritorno nel doppio confronto. Non è mai andata bene: la Juventus si è qualificata il 27 febbraio 1992 (ritorno dei quarti) ribaltando a 1-0 a 1-2 ai supplementari, mentre le due ai rigori erano entrambe nel ritorno delle semifinali (12 febbraio 2004 e 2 marzo 2016). L’ultimo passaggio del turno contro i bianconeri per l’Inter risale al 28 gennaio 2010, 2-1 con gol decisivo allo scadere di Mario Balotelli. Poi una vittoria per 3-0 ma vanificata dal KO ai rigori (il 2016) e l’1-2 del 2 febbraio 2021 nell’andata delle semifinali.

I NUMERI – I precedenti in stagione non sono il massimo: la Juventus ha vinto in Serie A 2-0 il 6 novembre (vedi highlights) e 0-1 il 19 marzo (vedi highlights), l’Inter è riuscita a evitare il KO all’andata il 4 aprile col celebre rigore di Romelu Lukaku a tempo scaduto valso l’1-1 (vedi highlights). Nei precedenti complessivi (casa, trasferta e campo neutro) su 247 partite l’Inter ne ha vinte 74, la Juventus 112 e 61 pareggi, con 302 gol fatti e 351 subiti. In più ci sarebbe il Trofeo Armando Picchi finito 3-1 a San Siro il 19 giugno 1971, via di mezzo fra partita ufficiale e amichevole.