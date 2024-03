Precedenti Inter-Genoa: serie di goleade prima della retrocessione ligure

Inter-Genoa si giocherà stasera alle 20.45 e in Serie A la sfida torna a disputarsi dopo aver saltato la scorsa stagione per la discesa in Serie B dei liguri: i precedenti, prima dello stop forzato, vedono tante goleade.

I NUMERI – Quello di stasera sarà l’Inter-Genoa numero 76 in casa. Sfida tra le più antiche del calcio italiano, tanto che la prima è un 2-0 del 12 dicembre 1909: oltre 114 anni fa! In tutto 51 vittorie casalinghe, 12 ospiti e altrettanti pareggi, con 164 gol fatti e 67 subiti. Si è giocato in Serie A (69 volte con score 45-12-12, 149 reti contro 62) e Coppa Italia (6/6 ma il 13 gennaio 2009 servirono i supplementari per vincere 3-1, dopo l’1-1 al 90′). All’andata, lo scorso 29 dicembre, è finita 1-1 al Ferraris coi gol nel finire del primo tempo di Marko Arnautovic e Radu Dragusin (ora al Tottenham). Il Genoa è l’ultima squadra capace di fermare l’Inter: da lì 11 vittorie su 11 fra gennaio e febbraio, 8 in Serie A.

TRIONFI IN SERIE – I precedenti fra Inter e Genoa si sono interrotti nella scorsa stagione, coi liguri in Serie B. Una vittoria stasera sarebbe la numero 10 di fila in casa, striscia iniziata col 2-0 alla prima giornata il 25 agosto 2013. Nella serie, i rossoblù hanno segnato solo una volta: Armando Izzo nel 3-1 dell’11 gennaio 2015. Dal 2018 in poi solo goleade, con un parziale di 16-0. Si inizia col 5-0 del 3 novembre 2018, per poi proseguire con 4-0 il 21 dicembre 2019, 3-0 il 28 febbraio 2021 e nuovo 4-0 il 21 agosto 2021. Ossia l’esordio di Simone Inzaghi sulla panchina interista. Nei 148 precedenti totali 72 vittorie Inter, 40 Genoa e 36 pareggi, 257 gol fatti e 181 subiti.