Precedenti Inter-Fiorentina: quota 50, nel 2008 valse il rilancio per il titolo

Inter-Fiorentina si giocherà domani alle ore 18 e sono novanta esatti i precedenti in casa in tutte le comeptizioni. Uno può essere da esempio per Inzaghi: quattordici anni fa valse un rilancio.

I PRECEDENTI – Quello di domani sarà il Inter-Fiorentina numero 91 in casa. Il primo è del 3 febbraio 1929, quando i nerazzurri si chiamavano Ambrosiana Inter: 3-0 con doppietta di Giuseppe Meazza. In totale sono 53 le vittorie, contro 20 pareggi e 17 sconfitte. Contando solo le partite in Serie A raggiunta quota 50 con l’ultimo incrocio, il 4-3 in rimonta del 26 settembre 2020 con punteggio ribaltato allo scadere (gol decisivo di Danilo D’Ambrosio). Per quanto riguarda i gol sono 172 quelli fatti e 96 subiti. Contando anche le sfide giocate in trasferta, quindi il complessivo, su 182 precedenti l’Inter ne ha vinti 76 con 57 pareggi e 49 sconfitte, segnando 282 volte contro le 232 dei viola.

LA VOLTA BUONA – Nei tanti precedenti di Inter-Fiorentina ce n’è uno che si può usare come modello per domani. Il 13 aprile 2008, alla sestultima giornata, la squadra di Roberto Mancini è in difficoltà soprattutto per gli infortuni: ha ritrovato la vittoria la domenica precedente a Bergamo, 0-2 sull’Atalanta, dopo un punto in tre partite. Coi viola in corsa per un posto Champions League (raggiunto poi all’ultima giornata) e la Roma che nel pomeriggio si era portata a -1 vincendo a Udine è una partita molto complicata. La sblocca Esteban Cambiasso al 55′, sfruttando una gran giocata sulla linea di fondo di Patrick Vieira. Poi è Mario Balotelli, al suo secondo gol consecutivo (i primi in Serie A), a raddoppiare al 62′ rendendo il finale meno pesante. Un gran rilancio per vincere il campionato. Chissà che Simone Inzaghi domani per Inter-Fiorentina non trovi qualche novità come quella volta.