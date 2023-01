Precedenti Inter-Empoli: lunga striscia positiva ma con molte sofferenze

Inter-Empoli si giocherà stasera alle ore 20.45 e in casa i precedenti sono quasi tutti favorevoli ai nerazzurri. Occhio però: non bisogna pensare che sia tradizionalmente una passeggiata.



I PRECEDENTI – Quello di oggi sarà l’Inter-Empoli numero 21 in casa. Percorso pressoché netto: 19 vittorie su 20 partite, di cui 12 su 13 in Serie A, con 50 gol fatti e 17 subiti. Il primo incrocio fra le due squadre è del 24 agosto 1983, 3-1 in Coppa Italia. L’unico mancato successo è del 18 gennaio 2004: un gol del futuro Tommaso Rocchi in pieno recupero, su svarione di Jérémie Bréchet, costò lo 0-1 nell’ultima d’andata (come oggi) e pesante contestazione. Poi 10 vittorie di fila, ma non sempre è stata facile. Come nelle due della passata stagione. Il 6 maggio 2002 alla terzultima, i toscani andarono avanti 0-2 per poi perdere 4-2 con grande rimonta. Lì a segnare per gli ospiti furono Kristjan Asllani, ora dall’altra parte, assieme al prestito Andrea Pinamonti che sbloccò il risultato (vedi highlights). L’anno scorso incrocio anche in Coppa Italia (vedi highlights).

SPESSO ALLA FINE – In generale, contando anche le sfide in Toscana, i precedenti dicono 32 vittorie Inter, 3 Empoli e 4 pareggi, con 79 gol segnati e 28 subiti. Una delle principali è il 26 maggio 2019, scontro diretto per la Champions League da una parte e la salvezza da un’altra. Fu Radja Nainggolan a decidere per il 2-1 all’81’, valso il fondamentale quarto posto nell’ultima di Luciano Spalletti all’Inter, dopo il pareggio di Hamed Junior Traoré poco prima. Ma fu una sofferenza incredibile, anche più dell’ultimo precedente, perché i toscani attaccarono fino all’ultimo cercando di evitare la retrocessione. Nei precedenti anche qualche goleada, come quelle firmate dalle triplette di Youri Djorkaeff e Christian Vieri sempre in inverno come oggi (vedi articolo).