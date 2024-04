Precedenti Inter-Empoli: c’è un lunedì sera da vendicare

Inter-Empoli si giocherà stasera alle ore 20.45 e in casa i precedenti sono quasi tutti favorevoli alla capolista. Ma, proprio di lunedì sera come oggi, è arrivata una cocente delusione da vendicare.



I PRECEDENTI – Quello di oggi sarà l’Inter-Empoli numero 22 in casa. Percorso pressoché netto: 19 vittorie su 21 partite, di cui 12 su 14 in Serie A, con 50 gol fatti e 18 subiti. Il primo incrocio fra le due squadre è del 24 agosto 1983, 3-1 in Coppa Italia. Prima della scorsa stagione era in corso una serie di 10 vittorie di fila, ma non sempre è stata facile. Come il 6 maggio 2022, alla terzultima giornata, quando i toscani andarono avanti 0-2 per poi perdere 4-2. Per gli ospiti segnarono Kristjan Asllani, ora dall’altra parte, col prestito Andrea Pinamonti che sbloccò il risultato. Poi grande rimonta: autogol di Simone Romagnoli, doppietta di Lautaro Martinez e rete di Alexis Sanchez. Non ci sono pareggi, i toscani hanno vinto nel 2004 e 2023 a gennaio e per 0-1. È finita 0-1 anche all’andata, il 24 settembre: eurogol dell’ex Federico Dimarco.

DA RISISTEMARE – Proprio l’ultimo dei precedenti di Inter-Empoli (di lunedì, come oggi) lascia brutti ricordi. Sconfitta 0-1, gol di Tommaso Baldanzi ora alla Roma, giocando dal 40′ in dieci per la maldestra espulsione di Milan Skriniar. Che prende un doppio giallo proprio mentre, in contemporanea, il suo agente annunciava in diretta TV che non avrebbe rinnovato. In generale, contando anche le sfide in Toscana, 34 vittorie Inter, 4 Empoli e 4 pareggi, 83 gol segnati e 29 subiti. Una delle principali è il 26 maggio 2019, sofferenza epocale all’ultima giornata per la Champions League. Fu Radja Nainggolan a dare il 2-1 all’81’, valso il fondamentale quarto posto, dopo il pareggio di Hamed Junior Traoré poco prima.