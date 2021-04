Inter-Cagliari si giocherà questa mattina alle 12.30. Per i nerazzurri di Antonio Conte la sfida in programma a San Siro è valida per la trentesima giornata della Serie a 2020/2021. Ecco i precedenti in casa contro i rossoblù.

I PRECEDENTI – Inter-Cagliari di questa mattina sarà la sfida numero ottantadue tra le due squadre in Serie A. In casa dei nerazzurri la quarantunesima. Nei precedenti in casa l’Inter ha conquistato ventitré vittorie e dieci pareggi. Sette i successi del Cagliari. Nell’ultima sfida giocata a San Siro il 26 gennaio 2020 i nerazzurri di Antonio Conte hanno pareggiato per 1-1. Al vantaggio di Lautaro Martinez al 29′ ha risposto l’ex Radja Nainggolan con una conclusione sporcata dal limite dell’area al 78′. Nel finale, in un match complicato, da segnalare anche il doppio cartellino rosso nelle fila dei nerazzurri prima per Lautaro Martinez e poi per l’ex terzo portiere Tommaso Berni.

I PRECEDENTI CURIOSI – Inter-Cagliari rappresenta quindi per i nerazzurri un’occasione di riscatto dopo il pareggio della passata stagione. Torniamo quindi alla stagione 2009/2010. Il 7 febbraio 2010 la squadra guidata da José Mourinho passeggiò sui rossoblù di Massimiliano Allegri imponendosi con un netto 3-0. L’Inter mette subito le cose in chiaro portandosi in vantaggio dopo soli sei minuti di gioco con Goran Pandev. L’attuale attaccante del Genoa concluse infatti un perfetto contropiede impostato da Javier Zanetti e una delle sue sgroppate. Al 20′, sugli sviluppi di un corner, la rete di testa siglata da Walter Samuel. Di Diego Milito dopo un minuto dall’inizio della ripresa il terzo gol a chiudere un match praticamente perfetto per risultato e gestione delle energie. Di seguito la sintesi di quell’Inter-Cagliari nel video YouTube pubblicato da InterG4llery.