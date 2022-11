Precedenti Inter-Bologna: l’ultima volta senza gol ospite segnò… Thiago Motta

Inter-Bologna si giocherà stasera alle ore 20.45: precedenti favorevoli ai nerazzurri, ma i felsinei al Meazza spesso hanno saputo far male. Nella storia del match c’è anche la firma di Thiago Motta, allenatore avversario stasera.

I PRECEDENTI – Quello di stasera sarà l’Inter-Bologna numero 93 in casa. Le vittorie sono 53 (striscia aperta di due consecutive), i pareggi 24 (ultimo 1-1 il 25 settembre 2016) e le sconfitte 15 (ultima 1-2 il 5 luglio 2020 in un disastro di proporzioni epocali). I nerazzurri hanno segnato 160 volte, i rossoblù 90. Contando il solo campionato il bilancio è 46-23-13, 137 reti a favore e 77 contro. Nella scorsa stagione è finita 6-1 il 18 settembre 2021, con doppietta di Edin Dzeko unica marcatura multipla (vedi highlights). Il ricordo di tutti parlando della scorsa Serie A è però quello dell’infausto 28 aprile al Dall’Ara, con l’orrore di Ionut Andrei Radu costato partita e titolo.

STRISCIA APERTA – Inter-Bologna segna anche il ritorno da avversario di Thiago Motta, 83 presenze e 12 gol (con sei trofei) dal 2009 a gennaio 2012: già tre precedenti da allenatore per lui, tutti persi. Il 21 dicembre 2019 sconfitta 5-0 col Genoa, nella scorsa stagione allo Spezia 2-0 al Meazza l’1 dicembre e 1-3 il 15 aprile al Picco. C’è però una particolarità: ha segnato in un Inter-Bologna da calciatore, in maglia nerazzurra. Il 3 aprile 2010 fa addirittura doppietta: apre al 29′ con un tiro da fuori, chiude il 3-0 all’86’ al termine di una splendida combinazione con Dejan Stankovic. Curiosamente l’ultimo allenatore che ha giocato da avversario al Meazza, undici giorni fa con la Sampdoria. Da lì in avanti l’Inter non è mai più risucita a mantenere la porta inviolata contro il Bologna. Nelle successive tredici partite, fra Serie A e Coppa Italia, diciannove gol rossoblù.