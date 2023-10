Precedenti Inter-Benfica: una Coppa dei Campioni, poi tanti gol

Inter-Benfica si giocherà alle 21, a sei mesi dall’ultima volta sempre al Meazza: fra i precedenti anche una finale di Coppa dei Campioni, vinta.

I PRECEDENTI – Quello di stasera sarà l’Inter-Benfica numero 4 in casa. Formalmente sarebbe la terza, ma a San Siro si giocò anche la finale di Coppa dei Campioni il 27 maggio 1965 (da regolamento campo neutro). La Grande Inter di Helenio Herrera era campione in carica, avendo conquistato il suo primo titolo dodici mesi prima battendo 3-1 il Real Madrid a Vienna. Il Benfica era invece all’inizio della “maledizione” (tuttora in corso) di Béla Guttmann, il suo ex allenatore che aveva detto che le Aguias non avrebbero vinto il torneo per cento anni senza di lui. Questo per la mancata riscossione di un premio per aver conquistato la coppa. Maledizione rispettata in maniera incredibile: al 42′ tiro di Jair, non certo irresistibile, e clamorosa papera del portiere Alberto da Costa Pereira. È l’unico gol dell’incontro, che decide il trofeo.

TANTI GOL – Storia recente il 3-3 dello scorso 19 aprile, valso l’accesso alle semifinali di Champions League dopo lo 0-2 dell’andata. In casa nei precedenti 2 vittorie dell’Inter e 1 pareggio. Tanti gol: 8 segnati, 6 subiti. Il 25 marzo 2004, nel ritorno degli ottavi di Coppa UEFA, scoppiettante 4-3 dopo lo 0-0 dell’andata. Vantaggio di Nuno Gomes (ex Fiorentina) al 36′, poi show di Giorgos Karagounis: nel primo minuto di recupero del primo tempo va via in slalom a mezza squadra avversaria e dal fondo tocca per il tap-in di Obafemi Martins. Ripresa di gloria: segnano Alvaro Recoba con un gran sinistro al 60′, Christian Vieri al 64′ e ancora Martins al 70′. Poi ancora Nuno Gomes e Tiago, ma il 4-3 regge per la qualificazione. In generale (anche in Portogallo) nei precedenti 3 vittorie Inter e 2 pareggi, 10 gol fatti e 6 subiti.