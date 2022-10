Precedenti Inter-Barcellona: rivincita da prendere, solo una vittoria ma epocale

Inter-Barcellona stasera alle 21 sarà la prima sfida nell’arco di otto giorni fra nerazzurri e catalani, che nei precedenti hanno la meglio seppur di poco. C’è una rivincita da prendere per l’ultima volta.

I PRECEDENTI – Quello di stasera sarà l’Inter-Barcellona numero 8 in casa. L’unica vittoria è impossibile da dimenticare: 3-1 in rimonta il 20 aprile 2010, nell’andata delle semifinali di Champions League coi gol di Wesley Sneijder, Douglas Maicon e Diego Milito dopo il vantaggio di Pedro. Poi solo delusioni, con 4 pareggi e 2 vittorie dei catalani. L’ultima molto pesante, 1-2 il 10 dicembre 2019 coi blaugrana tranquilli e già qualificati, capaci però di battere la squadra di Antonio Conte pur presentandosi con una formazione “sperimentale”. A segnare il gol decisivo Ansu Fati, convocato per stasera (vedi articolo), il più giovane nella storia del torneo. Le reti fatte a San Siro sono 8, quelle subite invece 9.

POCHE GIOIE – Estendendo il bilancio anche ai precedenti in Spagna il Barcellona domina con 8 vittorie, rispetto alle sole 2 dell’Inter, mentre i pareggi restano 4 (tutti al Meazza). In tutto 24 i gol catalani, 11 quelli nerazzurri. Le prime due partite in Coppa delle Fiere: 2-4 il 30 settembre 1959, 1-1 il 4 febbraio 1970. Quest’ultimo pareggio portò alla qualificazione, dopo l’1-2 dell’andata (unica vittoria in Spagna). Da lì in avanti incroci sempre e solo in Champions League, i primi due nei gironi. Nella seconda fase 2002-2003 0-0 il 26 febbraio, stesso risultato al debutto dell’anno del Triplete, il 16 settembre 2010. In tempi recenti è finita 1-1 il 6 novembre 2018, con un gol di Mauro Icardi a riprendere il vantaggio ospite di Malcom. Poi, in quella stagione, il Barcellona “regalò” la qualificazione all’ultimo al Tottenham: un’altra rivincita che l’Inter deve prendersi.