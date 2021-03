Precedenti Inter-Atalanta, Tiribocchi segna, poi reazione: 3 gol e sorpasso

Inter-Atalanta

Inter-Atalanta si giocherà oggi alle 20.45. Per i nerazzurri di Antonio Conte la sfida in programma a San Siro è valida per la ventiseiesima giornata della Serie A 2020/2021. Ecco i precedenti in casa contro i bergamaschi.

I PRECEDENTI – Inter-Atalanta di questa sera sarà la sfida numero 120 tra le due squadre in Serie A. In casa dei nerazzurri la sessantesima. Nei precedenti in casa l’Inter ha conquistato quaranta vittorie e dieci pareggi. Nove i successi dell’Atalanta. Nell’ultima sfida giocata a San Siro l’11 gennaio 2020 i nerazzurri di Antonio Conte hanno pareggiato per 1 a 1. Al vantaggio immediato di Lautaro Martinez, rispose nella ripresa Robin Gosens. Nel finale rigore parato da Samir Handanovic a Luis Muriel a salvare il risultato.

I PRECEDENTI CURIOSI – Inter-Atalanta negli ultimi anni è stata uno scontro diretto per le posizioni di vertice della Serie A. Quest’anno non fa eccezione, ma torniamo indietro di 11 anni precisamente al 24 aprile 2010 e a una sfida delicatissima in chiave scudetto per i nerazzurri. L’Inter – allora guidata da José Mourinho – sfidò l’Atalanta di Bortolo Mutti in mezzo alle due semifinali di Champions League contro il Barcellona nonostante uno scudetto ancora in bilico e una Roma capilista che avrebbe perso la testa della classifica solo il giorno successivo contro la Sampdoria. La sfida iniziò però male con il vantaggio dopo soli 5′ di gioco da parte di Simone Tiribocchi. Non mancò però la reazione dei padroni di casa che chiusero in vantaggio il primo tempo grazie alle reti del solito Diego Milito e di McDonald Mariga. Di Cristian Chivu nel finale la rete del definitivo 3 a 1 che rilanciarono in vetta alla classifica i nerazzurri. Di seguito la sintesi di quell’Inter-Atalanta nel video YouTube pubblicato da Antony1503.