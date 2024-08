Precedenti Inter-Atalanta: serie di ‘vendette’ contro Gasperini

Inter-Atalanta si giocherà alle ore 20.45 e i precedenti degli ultimi anni sono decisamente buoni. La sorpresa è che sono migliorati nettamente con l’arrivo sulla panchina ospite dell’ex Gasperini.



I PRECEDENTI – Quello di oggi sarà l’Inter-Atalanta numero 73 in casa. L’ultima partita in assoluto, il 4-0 dello scorso 28 febbraio (con l’ultimo gol di Lautaro Martinez al Meazza), ha visto la vittoria numero 50. Per il resto 12 pareggi e 10 sconfitte, con 143 gol segnati e 55 subiti. Il primo successo è un 1-0 del 3 aprile 1938, quasi novant’anni fa. Si è giocato in Serie A (44-11-9, 126 gol fatti e 50 subiti), Coppa Italia (5-1-1, 15 gol fatti e 15 subiti) ma anche Coppa UEFA. Il 20 marzo 1991, curiosamente con la squadra di Giovanni Trapattoni in maglia bianca pur essendo in casa, vittoria per 2-0 e qualificazione alle semifinali. L’andata del derby lombardo era finita 0-0 due settimane prima, al Meazza in gol Aldo Serena e Lothar Matthaus fra il 60′ e il 63′.

Inter-Atalanta, sempre bene i precedenti contro Gasperini!

AVVERSARIO DA EX – Gasperini più volte, ma stranamente non ieri in conferenza, ha ricordato lamentandosi la sua disastrosa esperienza all’Inter da giugno a settembre 2011, dove non vinse mai. E non ha mai vinto al Meazza da avversario (solo contro il Milan) né con l’Atalanta né con Genoa e Palermo. Il bilancio vede 5 vittorie, 9 pareggi e 17 sconfitte, coi successi tutti in casa (l’ultimo 4-1 l’11 novembre 2018). Da quando allena i bergamaschi, i precedenti Inter-Atalanta non gli sono mai andati bene: il primo anno un umiliante 7-1 il 12 marzo 2017. Poi sconfitta 2-0 il 19 novembre 2017, pareggi 0-0 il 7 aprile 2019, 1-1 l’11 gennaio 2020 e 2-2 il 25 settembre 2021. Quindi nuovo KO per 1-0 l’8 marzo 2021, sconfitte 1-0 in Coppa Italia e 3-2 in Serie A nel 2022-2023 più l’ultimo 4-0 già citato. Totale: 0 vittorie, 3 pareggi, 6 sconfitte.