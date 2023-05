Precedenti Inter-Atalanta: due vittorie decisive per due trofei

Inter-Atalanta si giocherà alle ore 20.45 e i precedenti dicono che 60 volte su 70 in casa è arrivato un risultato che, se ripetuto stasera, darebbe la qualificazione in Champions League. Con due partite da ricordare.

I PRECEDENTI – Quello di oggi sarà l’Inter-Atalanta numero 71 in casa. Il totale parla di 48 vittorie, 12 pareggi e 10 sconfitte, con 136 gol segnati e 53 subiti. Ossia: 60 risultati su 70 garantirebbero, in caso di ripetizione, la qualificazione anticipata in Champions League. La prima è lontanissima nel tempo, 1-0 il 3 aprile 1938, l’ultima in Serie A il 2-2 del 25 settembre 2021 coi gol di Lautaro Martinez, Ruslan Malinovskyi, Rafael Toloi ed Edin Dzeko più rigore sbagliato da Federico Dimarco. E la coppia Dzeko-Lautaro Martinez, anche se stasera dovrebbe giocare solo uno dei due, è stata decisiva anche all’andata. Il 13 novembre, l’ultima prima dello stop per i Mondiali, hanno firmato la rimonta nel 2-3 (vedi highlights).

LE PARTITE DECISIVE – In stagione già due precedenti fra Inter e Atalanta, entrambi vinti. Oltre a quello già citato in campionato, c’è l’1-0 del 31 gennaio firmato Matteo Darmian nei quarti di finale di Coppa Italia. Partita decisiva per proseguire il percorso nel torneo concluso mercoledì alzando la coppa. E fu determinante anche l’ultima vittoria in casa in Serie A, un altro 1-0 ma dell’8 marzo 2021 con gol di Milan Skriniar. Lì la squadra di Antonio Conte diede un grande scossone nella corsa per il titolo. Degni di nota anche il 2-0 nel ritorno dei quarti di finale di Coppa UEFA del 20 marzo 1991, derby europeo che valse la qualificazione dopo lo 0-0 dell’andata (a segno Aldo Serena e perla di Lothar Matthaus) e il 3-1 in campionato del 24 aprile 2010. Questa vittoria, in rimonta, anticipò Roma-Sampdoria 1-2 e Barcellona-Inter nella corsa al Triplete.