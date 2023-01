Precedenti Inter-Atalanta: in Coppa Italia oggi doppia cifra, la scorsa ai quarti

Inter-Atalanta si giocherà alle ore 21 e in Coppa Italia i precedenti sono nove. L’ultima volta fu proprio ai quarti di finale in una stagione che poi portò alla vittoria del trofeo.



I PRECEDENTI – Quello di sabato sarà l’Inter-Atalanta numero 70 in casa. Il totale dice 47 vittorie, 12 pareggi e 10 sconfitte, con 135 gol segnati e 53 subiti. La prima è lontanissima nel tempo, 1-0 il 3 aprile 1938, l’ultima il 2-2 del 25 settembre 2021 coi gol di Lautaro Martinez, Ruslan Malinovskyi, Rafael Toloi ed Edin Dzeko più rigore sbagliato da Federico Dimarco. I due marcatori dell’Inter nell’ultima al Meazza si sono ripetuti anche nel precedente stagionale. Il 13 novembre, nella partita conclusiva prima dei Mondiali, vittoria per 2-3 della squadra di Simone Inzaghi sull’Atalanta, con la coppia d’attacco a bersaglio più autogol di José Luis Palomino (vedi highlights).

IN COPPA – Oggi doppia cifra in Coppa Italia: nove precedenti fra Inter e Atalanta. In casa 4 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta, (14 gol segnati, 5 subiti), in trasferta 2-0-1 con 3 reti all’attivo e 1 incassata. Non si gioca dal 2004-2005, pure lì ai quarti. Dopo lo 0-1 all’andata, 27 gennaio 2005 gol di Obafemi Martins, facile qualificazione al ritorno. Il 16 febbraio 3-0 a San Siro: vantaggio a porta vuota di Alvaro Recoba al 31′, raddoppio in diagonale di Emre Belozoglu cinque minuti dopo e bel tris di testa di Julio Ricardo Cruz al 55′. La squadra di Roberto Mancini vinse poi il trofeo. Negli altri precedenti a Milano l’Inter ha vinto 4-1 l’8 novembre 1967 (secondo turno), 1-1 il 22 settembre 1968 (ultima del gironi, qualificò l’Atalanta), perso 1-2 il 6 settembre 1970 e vinto 1-0 il 27 marzo 1974 e 3-1 il 31 agosto 1977 sempre ai gironi.