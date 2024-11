Precedenti Inter-Arsenal: una goleada a testa! Stasera la ‘bella’

Il match tra Inter e Arsenal, previsto per questa sera a San Siro rappresenta un incontro storico tra le due squadre che si sfideranno per la terza volta nella storia. Il bilancio è in perfetto equilibrio, con una goleada a testa. Di seguito i due precedenti di Inter-Arsenal

PRECEDENTI – La partita di questa sera sarà lo scontro numero 3 tra Inter e Arsenal. Le due squadre si sono affrontate soltanto due volte in gare ufficiali, in occasione della fase a gironi della Champions League 2003/04. Il 17 settembre 2003, nello storico impianto di Highbury, l’Inter si impose 3-0 con i gol di Julio Ricardo Cruz, Andy Van der Meyde e Obafemi Martins. Una partita leggendaria, ricordata per il fantastico gol di Van der Meyde e anche per la super prestazione di Francesco Toldo, che parò un rigore a Thierry Henry. Due mesi più tardi il ritorno a San Siro, con un netto successo della squadra inglese: 1-5 (gol di Vieri per l’Inter, doppietta di Henry e gol di Ljungberg, Edu e Pires per i londinesi).

Inter-Arsenal per indirizzare la qualificazione diretta agli ottavi di finale di Champions League

MATCH DI LIVELLO – Inter-Arsenal sarà una sfida prestigiosa, non solo perché si incontrano due delle squadre più importanti in Europa, ma anche per l’ottimo attuale percorso in Champions League. Le due squadre hanno gli stessi punti, sette, con un rendimento praticamente identico: due vittorie a testa e un pareggio. I nerazzurri, dopo il pari con il Manchester City (0-0), hanno battuto Stella Rossa (4-0) a San Siro e Young Boys (0-1) a Berna. Cinque gol fatti e zero subiti. L’Arsenal ha pareggiato all’esordio contro l’Atalanta per 0-0 a Bergamo, per poi vincere all’Emirates contro PSG e Shakhtar Donetsk, rispettivamente per 2-0 e 1-0. Stasera lo scontro diretto, che può già indirizzare la qualificazione diretta verso gli ottavi di finale.