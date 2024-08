Precedenti Genoa-Inter: quarta volta all’esordio ma prima al Ferraris

Genoa-Inter si giocherà domani alle 18.30 e i precedenti non sono eccellenti nelle ultime trasferte in Liguria, almeno per il passato recentissimo. Meglio, invece, quando si è giocato alla prima giornata ma lì era sempre a Milano.



I PRECEDENTI – Quello di domani sarà il Genoa-Inter numero 74 in trasferta. Risale al terzo anno di attività dei nerazzurri la prima, il 3 aprile 1910 perdendo 4-0. I rossoblù sono in vantaggio nel computo in terra ligure, con 28 successi contro 21 (di cui 2 in Coppa Italia) e 24 pareggi. I gol fatti sono 93, quelli subiti 114 (nel computo delle reti non si conta una sconfitta nerazzurra a tavolino del 22 gennaio 1911). È in corso una serie positiva di 5 partite al Ferraris, ma gli ultimi 2 sono pareggi: 0-0 il 25 febbraio 2022, 1-1 il 29 dicembre 2023. In tutto sono 149 i precedenti fra Genoa e Inter, anche a Milano, con 73 vittorie, 36 pareggi e 40 sconfitte. Grazie a diverse goleade a San Siro ribaltato il discorso gol fatti, 259, contro 182 subiti.

Precedenti Genoa-Inter: quarta volta alla prima giornata!

AL DEBUTTO – Nei già citati 149 precedenti ufficiali fra Genoa e Inter per altre 3 volte la partita si è giocata alla prima giornata di Serie A, come sarà domani. Ma con una particolarità: era sempre a Milano. La più recente è l’esordio ufficiale di Simone Inzaghi come allenatore dell’Inter, il 21 agosto 2021 pure lì nella partita inaugurale del campionato. Un secco 4-0, con i gol di Milan Skriniar, Hakan Calhanoglu (al debutto dopo l’ingaggio a parametro zero), Arturo Vidal e un altro appena arrivato come Edin Dzeko. Poi il 2-0 del 25 agosto 2013, con Walter Mazzarri in panchina, deciso nel quarto d’ora finale da Yuto Nagatomo e Rodrigo Palacio. Più lontana l’altra, 0-0 il 7 ottobre 1973. Nel solo campionato, in Liguria gli altri 71 precedenti di Genoa-Inter hanno visto 19 vittorie, 24 pareggi e 28 sconfitte con 87 gol fatti e 112 subiti.