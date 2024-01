Precedenti Fiorentina-Inter: tante follie e ribaltoni allo scadere

Fiorentina-Inter si giocherà stasera alle 20.45 e i precedenti a Firenze sono spesso stati terribili. Con la partita del Franchi che più volte ha visto decisivi gli ultimi minuti.

I PRECEDENTI – Quello di stasera sarà il Fiorentina-Inter numero 94 in trasferta. I nerazzurri hanno vinto il primo incrocio a Firenze, 0-3 il 30 settembre 1928, ma la trasferta nel capoluogo toscano quasi sempre ha creato difficoltà. Soprattutto in tempi recenti. La Fiorentina ha vinto 32 volte contro 23, il dato più alto è quello dei pareggi 37. Come gol 114 quelli fatti, 139 quelli subiti. Facendo valere solo le gare di Serie A i gigliati hanno 29 affermazioni, l’Inter 22 e anche qui soprattutto l’X uscita 35 volte, 106 reti all’attivo e ben 129 incassate. Con la porta inviolata che, dopo lo 0-0 del 22 aprile 2012, si è vista solo una volta per parte in dodici partite fra campionato e coppa: 3-0 il 5 ottobre 2014, 0-2 il 5 febbraio 2021 (prima vittoria interista dopo sette anni, ora sono tre di fila in campionato ma mai quattro).

ALLO SCADERE – L’ultimo dei precedenti al Franchi tra Fiorentina e Inter ha visto il risultato cambiare due volte dal 90′ in poi, come spesso accaduto in Toscana. Prima l’ennesimo pareggio viola all’ultimo, con l’attuale milanista Luka Jovic, poi la carambola a favorire Henrikh Mkhitaryan al 95′ per un folle 3-4. E come non dimenticare il 3-3 causato cinque anni fa dall’arbitro Rosario Abisso, per un rigore alla fine del recupero nonostante il tocco di petto di Danilo D’Ambrosio. Solo per citarne alcuni, peraltro. All’andata invece non c’è stata storia: 4-0 lo scorso 3 settembre alla terza giornata, con il primo gol in Serie A di Marcus Thuram. In totale fra casa, trasferta e campo neutro 79 vittorie, 58 pareggi e 50 sconfitte, 293 gol fatti e 238 subiti.