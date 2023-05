Precedenti Fiorentina-Inter, in Coppa Italia trend in crescita grazie a Lukaku

Stasera a Roma (ore 21) si disputerà Fiorentina-Inter, finale della Coppa Italia 2022-2023: nei precedenti del torneo sostanziale equilibrio tra le due squadre. Questo sebbene il trend nerazzurro sia in decisa crescita.

MURO VIOLA – Stasera Inter e Fiorentina si sfideranno per contendersi la Coppa Italia 2022-2023 e, avvicinandoci alla gara, abbiamo analizzato tutti i precedenti tra le due squadre in questa competizione. Un borsino che vede i viola avere la meglio quasi sempre, nei primi incroci. Tra il 27 aprile 1960 (primo incontro, finito 2-1 per i toscani) e il 28 febbraio 1996 (1-0 sempre per loro), in un totale di nove incroci arrivano ben 5 vittorie per la Fiorentina e appena una per l’Inter. Completano il ruolino tre pareggi. La storia inizia tuttavia a cambiare nel nuovo millennio.

RIVOLTA NERAZZURRA NEI PRECEDENTI – Dal 2000 in poi, la prima sfida in Coppa Italia tra Inter e Fiorentina arriva nel 2010, quattordici anni dopo l’ultima volta. In quell’occasione i nerazzurri allenati da José Mourinho iniziano la volata verso il Triplete (il cui anniversario cadeva giusto avantieri), superando proprio i viola nella doppia semifinale (1-0 per l’Inter in entrambe le gare). Dopodiché arrivano altre due sfide, ai quarti di finale nel 2020, e agli ottavi dell’edizione successiva. Entrambe le volte passa l’Inter imponendosi col risultato di 2-1. Prima grazie a un eurogol di Nicolò Barella (qui il video), e poi, l’anno successivo, grazie a un gol di Romelu Lukaku nei tempi supplementari.

TREND IN CRESCITA – Il confronto totale vede quindi un sostanziale equilibrio: nei precedenti 5 vittorie per l’Inter e altrettante per la Fiorentina, con 3 pareggi. I nerazzurri sono leggermente avanti nel numero di reti: 20 gol fatti contro i 18 subiti. L’equilibrio pende tuttavia dalla parte dei nerazzurri, che arrivano da quattro vittorie consecutive contro i viola in Coppa Italia. Finora la sfida tra le due squadre non è mai valsa la vittoria finale, pertanto stasera sarà una prima volta. Che farà pendere il borsino da una parte o dall’altra.