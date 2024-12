Precedenti Fiorentina-Inter: 6 vittorie nelle ultime 8 in Serie A. Un record possibile!

Fiorentina-Inter si gioca domani, domenica 1 dicembre, alle ore alle 18. I precedenti vedono 6 le vittorie nelle ultime 8 sfide da parte dei nerazzurri. Un obiettivo storico può essere realizzato in caso di successo dei meneghini.

PRECEDENTI FIORENTINA-INTER – Quello di domani sarà il Fiorentina-Inter numero 95 in trasferta. I successi sono 24, contro i 32 successi dei toscani e i 37 pareggi. I gol fatti sono 115, quelli subiti 139. Tenendo conto solo delle gare di Serie A, i gigliati hanno vinto 29 volte, l’Inter 22, mentre i pareggi sono stati 35. 106 reti all’attivo e 129 incassate dai nerazzurri. L’ultimo confronto, a Firenze, ha visto l’Inter vincere con il punteggio di 1-0 una sfida decisiva per aumentare il gap sulla Juventus e creare i presupposti per il successo finale valso il ventesimo scudetto. In quell’occasione, i nerazzurri vinsero grazie alla rete di Lautaro Martinez e all’errore dal dischetto di Nico Gonzalez.

Fiorentina-Inter, nei precedenti in generale sorride l’Inter

IN TOTALE – Se si considerano tutti gli incontri disputati ufficialmente dalle due squadre, l’Inter ha vinto più match della Fiorentina. 72 le vittorie dei nerazzurri, 45 i successi dei toscani e 32 i pareggi. I meneghini hanno vinto le 4 ultime trasferte al Franchi. Superando gli uomini di Raffaele Palladino nella sfida di domani, l’Inter otterrebbe uno storico record, diventando la prima squadra in assoluto ad espugnare lo stadio della Fiorentina per 5 volte consecutive.