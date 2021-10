Precedenti Empoli Inter, doppio Adriano e il solito Recoba: è Champions League

Empoli-Inter si giocherà oggi alle 20.45 Per i nerazzurri di Simone Inzaghi la sfida in programma al Bentegodi è valida per la decima giornata della Serie A 2021/2022. Ecco i precedenti in trasferta contro gli azzurri.

I PRECEDENTI – Empoli-Inter di questa sera sarà la sfida numero 27 tra le due squadre. In casa dei gialloblù sarà invece la partita numero 14. Nei precedenti a Empoli l’Inter ha raccolto 8 successi, 3 pareggi e 2 sconfitte. Nell’ultima sfida giocata al Castellani, il 29 dicembre 2020 i nerazzurri di Luciano Spalletti hanno vinto per 0-1. In un match bloccato a decidere la sfida ci pensò al 72esimo minuto Keita Baldé con una conclusione al limite dell’area di rigore.

I PRECEDENTI CURIOSI – Empoli-Inter di questa sera rappresenta per i nerazzurri la possibilità di riscattarsi dopo i due passi falsi contro Lazio e Juventus. Per parlare di questa sfida torniamo al 16 maggio 2004 quando i nerazzurri di Alberto Zaccheroni sono obbligati a vincere per qualificarsi ai preliminari di Champions League. Il match però non iniziò bene con i padroni di casa a portarsi in vantaggio con Stefano Lucchini al 18′. Sullo scadere del primo tempo arriva però la rete del pareggio con Adriano con un gran colpo di tesrta. Nella ripresa (65′ e 69′) uno-due dei nerazzurri prima con il solito gol contro l’Empoli di Alvaro Recoba con una punizione delle sue e poi con la doppietta del brasiliano. All’84’ il gol di Tommaso Rocchi a rendere palpitante il finale, ma la festa arriva lo stesso.

Questi i cinque gol più belli in Empoli-Inter nella Top 5 pubblicata sul canale YouTube del club. Presente anche la rete del pareggio di Adriano nella stagione 2003/2004.