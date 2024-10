Precedenti Empoli-Inter: chiaro dominio! E in trasferta record su record

Empoli-Inter si giocherà oggi alle 18:30 e i precedenti sottolineano un chiaro dominio sponda nerazzurra, in particolare in trasferta. Nelle ultime nove partite disputate in terra Toscana, la difesa nerazzurra ha mantenuto sempre la porta inviolata.

I PRECEDENTI – Quello di oggi sarà l’Empoli-Inter numero 32 in trasferta. Questa partita rappresenta un incontro tradizionalmente dominato dai nerazzurri, con un bilancio di precedenti nettamente favorevole alla squadra milanese. Su trentadue sfide, infatti, l’Inter ne ha vinte ben 25, lasciando all’Empoli solo 4 successi. A completare il quadro ci sono 3 pareggi, a testimonianza di un netto predominio interista nella storia di questo confronto. Tra i dati più significativi c’è quello delle sfide giocate in casa dell’Empoli: dei 16 incontri disputati in Toscana, l’Inter è riuscita a mantenere un ruolino di marcia invidiabile, con 11 vittorie e 3 pareggi. I nerazzurri sono imbattuti in 14 di queste 16 trasferte e, ancora più impressionante, non hanno subito gol nelle ultime nove partite giocate allo stadio “Castellani”. Nessun’altra squadra di Serie A può vantare una striscia di clean sheet così lunga contro l’Empoli in trasferta, un risultato che testimonia la solidità difensiva della squadra milanese in questo confronto. Le prime sfide contro l’Inter arrivano nel 1985, in Coppa Italia. Nel febbraio Altobelli decise la sfida degli Ottavi di finale; ad agosto 1-1 con Brady a rispondere al vantaggio azzurro di Cecconi. La prima in campionato è datata 14 settembre 1986, con gli azzurri di Gaetano Salvemini che giocarono la prima partita (la sfida si disputò a Firenze per l’indisponibilità del Castellani Computer Gross Arena) nella massima serie proprio con i nerazzurri, con l’Empoli che vinse 1-0 grazie al gol di Marco Osio.

DATI FAVOREVOLI – L’Inter ha vinto gli ultimi tre incontri contro l’Empoli. L’ultima partita vinta dai toscani contro i nerazzurri risale al 23 gennaio 2023: sconfitta per 0-1 con gol di Tommaso Baldanzi ora alla Roma, giocando dal 40′ in dieci per la maldestra espulsione di Milan Skriniar. Dopodiché solo vittorie per l’Inter (tre di fila). In trasferta l’ultima sfida risale al 24 settembre, 0-1 con la rete di Federico Dimarco. Sempre l’esterno italiano protagonista nell’ultimo incontro, quello giocato a San Siro lo scorso 1 aprile 2024, segnando un gol dopo appena sei minuti. All’81’ il gol di Alex Sanchez per il definitivo 2-0. In generale, contando anche le sfide in Toscana, 35 vittorie Inter, 4 Empoli e 4 pareggi, 85 gol segnati e 29 subiti.