Precedenti Cagliari-Inter: sfida numero 87! C’è pure un record

Domani l’Inter scenderà in campo a Cagliari nell’ultima sfida in campionato nel 2024. Thuram e compagni vanno alla ricerca del successo. I precedenti di Cagliari-Inter.

PRECEDENTI – Sono 86 i precedenti in Serie A tra Inter e Cagliari: i nerazzurri guidano il bilancio con 43 vittorie contro le 14 dei rossoblù, con 29 pareggi a completare il quadro. L’Inter ha vinto 10 delle ultime 13 sfide contro il Cagliari in Serie A (2 pareggi, 1 sconfitta), segnando 33 gol nel periodo (2.5 di media a match); l’ultimo successo dei sardi contro i nerazzurri nel torneo risale al 1° marzo 2019 (2-1 all’Unipol Domus). In generale l’Inter è la squadra che ha segnato più gol in Serie A contro il Cagliari: 149 in 86 incontri, 1.7 a partita. Domani all’Unipol Domus sfida comunque da prendere con le pinze, perché i sardi in casa si dimostrano sempre avversari molto temibili.

L’Inter affronta un Cagliari ferito: andare oltre i precedenti

OCCHIO – Il Cagliari di Davide Nicola si presenta alla sfida contro i nerazzurri dopo essere stato sconfitto per 2-1 dal Venezia al Penzo nell’ultimo turno. Più in generale i rossoblù sono reduci da tre sconfitte consecutive (Fiorentina, Atalanta, Venezia) arrivate dopo la vittoria casalinga di fine novembre contro l’Hellas Verona. Il Cagliari si trova attualmente in 18ª posizione con 14 punti, 16 gol fatti e 28 subiti. Squadra di grande corsa e grinta. I nerazzurri si troveranno di fronte, quindi, una squadra alla ricerca di punti e ferita dopo gli ultimi risultati negativi. Inoltre, la prima partita dopo Natale è sempre insidiosa. Serve assoluta concentrazione.