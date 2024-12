Precedenti Cagliari-Inter: filotto più che positivo! Un risultato raro

L’Inter sfiderà il Cagliari nel prossimo match fuori le mura di San Siro. Sarà l’ultimo match prima di brindare il nuovo anno. Ripercorriamo lo storico tra le due squadre degli ultimi anni.

I PRECEDENTI – Cagliari-Inter è un match che si è disputato parecchie volte in Serie A. Se da un lato l’Inter non è mai andata in serie B, dall’altro lato negli ultimi 20 anni, il Cagliari è retrocesso solo due volte. Questa longevità nel massimo campionato ha permesso alle due squadre di affrontarsi per ben 86 volte. I nerazzurri sono avanti con 43 vittorie contro le 14 dei sardi. A condire il tutto ci sono ben 29 pareggi. Complessivamente sono stati segnati 149 gol da parte dei nerazzurri e 85 gol da parte dei rossoblu. Negli ultimi 10 incontri tra Serie A e Coppa Italia il Cagliari ha vinto 1 sola volta. Gli ultimi 3 punti dei sardi contro l’Inter risalgono al 1 marzo 2019 dove andarono a segno Lautaro Martinez, Leonardo Pavoletti e un autogol di Ivan Perisic.

L’Inter ha i numeri dalla sua contro il Cagliari

SFIDA APERTA – In casa, all’interno delle mura di San Siro, conduce l’Inter con all’attivo 25 vittorie su 43 incontri disputati. Discorso un po’ diverso fuori casa dove i nerazzurri sono sempre avanti, ma con 18 vittorie su 43 incontri giocati. Da questi ultimi numeri si evince come in casa, i sardi siano più coriacei e propositivi, spinti anche dal pubblico sugli spalti. Oggi, L’Inter è reduce da un momento d’oro. Quattro vittorie nelle ultime uscite di campionato con 1 rete subita. Momento decisamente opposto e differente per il Cagliari che nelle ultime 4 sfide in Serie A ha collezionato 3 sconfitte e 1 sola vittoria. Il pareggio si è verificato 19 volte (44.18%), con una nota particolare: le due squadre hanno chiuso a reti inviolate (0-0) in sole quattro circostanze. È il Cagliari la seconda preda preferita in Serie A di Lautaro Martinez, con 9 centri messi a segno contro i rossoblù. E’ una partita speciale sia perché chiuderà il 2024 ma anche perché potrebbe essere l’occasione giusta per il capitano dell’Inter per sbloccarsi.