Precedenti Cagliari-Inter: più pari che vittorie, trasferte non solo in Sardegna

Cagliari-Inter si giocherà domani alle ore 20.45 e in trasferta i precedenti vedono prevalere i pareggi. Con una particolarità: non sempre si è giocato in Sardegna.



I PRECEDENTI – Quello di domani sarà il Cagliari-Inter numero 47 in trasferta. Il primo è del 25 ottobre 1964, anno d’esordio dei rossoblù in Serie A: 0-2, gol di Sandro Mazzola e Jair. In totale, però, i nerazzurri non prevalgono. Hanno sì vinto 17 volte contro le 8 dei sardi (che prevalsero nella semifinale d’andata di Coppa UEFA 93-94), ma i pareggi sono ben 21. In totale 69 gol fatti e 49 subiti, nella scorsa stagione gran rimonta da 1-0 a 1-3 il 13 dicembre 2020 aperta dal grande ex Nicolò Barella (vedi highlights). All’andata, quasi un anno dopo (12 dicembre 2021), netto 4-0 (vedi highlights) e vetta della classifica in solitaria complice il pari del Milan il giorno prima a Udine.

NON SOLO IN SARDEGNA – In tutto sono 95 i precedenti fra Cagliari e Inter, contando anche le gare interne: 48 vittorie nerazzurre, 16 rossoblù e 31 pareggi, 173 gol fatti e 96 subiti. Con una stranezza: in “casa” dei sardi per tre volte si è giocato a… Trieste, ben lontano dall’Isola, quando il Cagliari aveva lo stadio inagibile. Lì mai vittorie dell’Inter, una sorta di impianto maledetto: due pareggi (2-2 il 7 aprile 2012, 1-1 il 29 settembre 2013) più una sconfitta (2-0 il 14 aprile 2013). All’Unipol Domus, fino alla scorsa stagione nota come Sardegna Arena, tre successi e un KO. Si è già giocato una volta alla penultima giornata, il 24 maggio 2009, ma la squadra di José Mourinho era già campione da otto giorni prima e il KO per 2-1 fu ininfluente. Lo 0-2 del 14 maggio 2000 valse invece lo spareggio quarto posto col Parma.