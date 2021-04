Precedenti Bologna-Inter, Ronaldo manda tutti al bar: primo sigillo

Bologna-Inter si giocherà questa sera alle 20.45. Per i nerazzurri di Antonio Conte la sfida in programma al Dall’Ara è valida per la ventinovesima giornata della Serie A 2020/2021. Ecco i precedenti in trasferta contrò i rossoblù.

I PRECEDENTI – Bologna-Inter di questa sera sarà la sfida numero 148 tra le due squadre in Serie A. In casa dei rossoblù settantaquattresima. Nei precedenti in trasferta l’Inter ha conquistato trenta vittorie e quattordici pareggi. Ventinove i successi del Bologna. Nell’ultima sfida giocata al Dall’Ara il 2 novembre 2019 i nerazzurri di Antonio Conte hanno vinto per 2 a 1. In un match complicato i nerazzurri – grazie alla doppietta del solito Romelu Lukaku – rimontarono nei 15′ finali (del belga al 90′ su rigore il gol vittoria, ndr) la rete del vantaggio momentaneo siglato da Roberto Soriano al 59′.

I PRECEDENTI CURIOSI – Bologna-Inter rappresenta il ritorno in campo dei nerazzurri dopo lo stop causa focolaio Covid-19 e la pausa per le nazionali. La sfida in Emilia sarà però per sempre marchiata da Ronaldo. Il 14 settembre 1997 il Fenomeno segnò infatti il suo primo gol in Italia e quindi con la maglia dell’Inter. I nerazzurri guidati da Gigi Simoni affrontarono il Bologna dopo il bagno di folla contro il Brescia e la doppietta di Alvaro Recoba nel giorno dell’esordio del fenomeno brasiliano. Partenza forte degli ospiti che si portarono subito in vantaggio con Fabio Galante sugli sviluppi di un calcio d’angolo al 12′. Di Maurizio Ganz al 38esimo minuto il raddoppio. Il Bologna – allora guidato da Renzo Ulivieri – non molla e trova allo scadere del primo tempo la rete con Roberto Baggio. A inizio ripresa arriva però il sigillo di Ronaldo. Il brasiliano riceve palla al limite dell’area finta una conclusione col destro, ma sorprendendo tutti cambia direzione in un attimo e col sinistro realizza la rete del 3 a 1 facendo impazzire tutti i tifosi nerazzurri allo stadio e nel mondo. I rossoblù accorciarono ancora con Baggio su rigore dopo 6′, ma capitolarono definitivamente dopo il pallonetto di Youri Djorkaeff. Di seguito la sintesi di quel Bologna-Inter nel video YouTube pubblicato da GM Mile – Archivio F.C. Inter.