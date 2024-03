Precedenti Bologna-Inter: più sconfitte che vittorie, dato da invertire

Bologna-Inter si giocherà domani alle 18 e i precedenti in casa dei rossoblù sono negativi. Tanto che il computo generale in Serie A vede il segno meno.



I PRECEDENTI – Quello di domani sarà il Bologna-Inter numero 97 in trasferta. E i dati sono negativi: 39 vittorie a testa, 17 pareggi con 134 gol segnati e 130 subiti. Ma in Serie A sono più le sconfitte che i successi: 35 a 33, poi 15 segni X e un saldo delle reti che vede avanti i rossoblù di una, 118 a 117. Non solo: è in corso una triste serie negativa, con i KO consecutivi per 2-1 il 27 aprile 2022 (ed è meglio non ricordare come) e per 1-0 il 26 febbraio 2023 (gol di Riccardo Orsolini). In aggiunta, pure quando si giocò in campo neutro arrivò una sconfitta: il 7 giugno 1964, a Roma, il Bologna si aggiudicò lo spareggio per vincere il campionato per 2-0. All’andata è finita 2-2 il 7 ottobre, con l’Inter che si fece rimontare un doppio vantaggio. Ed è andata peggio in Coppa Italia, con l’ultima sconfitta per 1-2 ai tempi supplementari il 20 dicembre costata l’eliminazione.

SEMPRE DIFFICILE – Nel conto dei precedenti la vittoria dell’Inter a Bologna manca dal 3 aprile 2021. Lì bastò un gol di Romelu Lukaku, alla mezz’ora, per tre punti fondamentali nella corsa per il titolo con Antonio Conte in panchina. Quella però è stata l’ultima partita di una striscia positiva al Dall’Ara iniziata ventuno anni fa esatti. Ossia l’8 marzo 2003, vincendo 1-2 con memorabile doppietta da lontano di Alvaro Recoba. Contando anche i precedenti in casa (e quello già citato in campo neutro) 93 vittorie Inter, 56 Bologna e 42 pareggi, con 303 gol fatti e 227 subiti. Dati rilanciati solo dalle partite in casa.