Precedenti Bologna-Inter: equilibrio esterno totale in Serie A

Bologna-Inter si giocherà domani alle ore 20.15 e in trasferta i precedenti solo di recente sono diventati buoni. Il complessivo segnala come spesso sfidare i felsinei non sia stato certo il meglio.



I PRECEDENTI – Quello di domani sarà il Bologna-Inter numero 82 in trasferta. C’è un equilibrio pressoché totale: 33 vittorie a testa e 15 pareggi, con 116 gol segnati e 115 subiti. Va meglio però di recente: l’ultima sconfitta è un 2-1 del 10 febbraio 2002, poi tredici successi (gli ultimi tre di fila) e tre pareggi (1-1 il 19 settembre 2017 l’ultimo). Ma non è mai stata una partita semplice nel suo svolgimento. Come poco più di un anno fa, quando nel sabato di Pasqua decise Romelu Lukaku per un pesantissimo 0-1 in chiave titolo (vedi highlights). All’andata è finita addirittura 6-1, il 18 settembre, ma era tutt’altro momento e i felsinei di certo non hanno replicato simili prestazioni (vedi highlights). Anzi: dopo la sosta tre pareggi e una vittoria.

FU ANCHE SPAREGGIO – Nella storia dei precedenti fra Bologna e Inter c’è anche una partita in campo neutro. Si giocò a Roma il 7 giugno 1964, nello spareggio per aggiudicarsi la Serie A, e a vincere furono i felsinei per 2-0 nell’ultimo quarto d’ora. Fu il loro settimo e ultimo titolo. Guardando i dati generali su 186 partite i nerazzurri ne hanno vinte 92, i rossoblù 53, i pareggi sono 41. Come gol fatti 293, come gol subiti 219: sono le sfide interne a far pendere la bilancia. Nei precedenti c’è un altro spareggio, nella stagione 1998-1999 fra le semifinaliste perdenti di Coppa Italia per andare in Coppa UEFA. Sconfitta in entrambi i casi: 1-2 all’andata e 2-1 al ritorno. Eroprio al Dall’Ara in un Bologna-Inter, il 19 febbraio 2017, andò in scena l’unica rete di Gabigol in Italia, decisiva per uno 0-1 allo scadere.