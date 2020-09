Precedenti Benevento-Inter: seconda al Vigorito. Super Brozovic all’esordio

Precedenti Benevento-Inter Brozovic Icardi

Benevento-Inter si giocherà alle 18: ecco i precedenti al Vigorito con le Streghe. Per i nerazzurri di Antonio Conte si tratta del recupero della prima giornata della Serie A 2020-2021, dopo la vittoria di sabato sera contro la Fiorentina.

IL PRECEDENTE – Quello di oggi pomeriggio sarà il secondo incontro al Vigorito tra le due squadre in Serie A. Due invece le sfide giocate a San Siro: una di Serie A nella stagione 2017/2018 e l’altra di Coppa Italia nella stagione successiva. I nerazzurri hanno vinto le due sfide rispettivamente 2-0 e 6 a 2. Il primo dei precedenti fra Benevento e Inter, dell’1 ottobre 2017, vede avere la meglio i nerazzurri guidati da Luciano Spalletti per 1-2. A segno con una doppietta Marcelo Brozovic (di testa e su calcio di punizione i suoi gol) per gli ospiti e Marco D’Alessandro per i padroni di casa. Di seguito gli highlights di quella sfida.