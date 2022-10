Precedenti Barcellona-Inter: al Camp Nou 1/7 e una sconfitta valsa oro

Barcellona-Inter stasera alle 21 vede le due squadre sfidarsi di nuovo a otto giorni dall’1-0 del Meazza, coi precedenti che parlano catalano. Ma, nonostante la serie aperta di sconfitte, una fece festeggiare lo stesso.



I PRECEDENTI – Quello di stasera sarà il Barcellona-Inter numero 7 in trasferta. I blaugrana se ne sono aggiudicati sei, con un cinque su cinque in Champions League che è la striscia aperta di vittorie consecutive. L’unica volta che i nerazzurri sono tornati dal Camp Nou con qualcosa è lontanissimo nel tempo: 14 gennaio 1970. Nell’andata degli ottavi di finale di Coppa delle Fiere i gol di Roberto Boninsegna e Mario Bertini valgono un pesantissimo 1-2 in trasferta, difeso poi a San Siro pareggiando 1-1 per la qualificazione. Per rivedere un gol ospite si è dovuto attendere il 2 ottobre 2019, con l’illusorio 0-1 di Lautaro Martinez prima della rimonta firmata Luis Suarez (doppietta). In tutto sono 15 le reti del Barcellona.

SCONFITTA-VITTORIA – Appena 3 vittorie dell’Inter sul Barcellona, anche coi precedenti a Milano, 4 pareggi e 8 KO. Quello di Hakan Calhanoglu è il gol numero 12, i catalani ne hanno segnati il doppio: 24. La serie di sconfitte al Camp Nou è cominciata il 18 febbraio 2003, con un 3-0 nel secono girone di Champions League. C’è però un ricordo – pur perdendo – dolcissimo: l’1-0 del 28 aprile 2010. Altro che remuntada: dopo il 3-1 del Meazza di otto giorni prima i catalani caricano l’ambiente all’inverosimile (un po’ come ora…), per raggiungere la finale di Madrid. Invece la prestazione della squadra di José Mourinho è eroica, nonostante l’espulsione al 27′ di Thiago Motta. Rosso molto generoso dell’arbitro Franck De Bleeckere su palese simulazione di Sergio Busquets. Un ora in dieci, tanta sofferenza e la gioia al triplice fischio, con la solita cortesia catalana: fanno partire gli idranti per impedirla, invano.